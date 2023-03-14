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Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна

Вместо этого клуб сосредоточится на других кандидатах.
Сегодня, 11:40
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Манчестер Юнайтед решил даже не пытаться подписать летом Харри Кейна, утверждает ESPN.

Нападающий Тоттенхэма долгое время считался приоритеной целью "дьяволов", однако теперь они почти точно не будут контактировать с игроком.

Все дело в том, что в клубе понимают, насколько тяжело будет вести дела с председателем совета директоров "шпор" Дэниэлом Леви. МЮ не хочет вести переговоры, которые могут затянутся до середины трансферного окна.

А потому клуб сосредоточиться на подписании Виктора Осимхена или Душана Влаховича.

"Юнайтед не может позволить себе начать сезон без нового нападающего. И, имея опыт работы с Леви в прошлом, они не хотят снова проходить через этот кошмар из-за Кейна, когда так много поставлено на карту. Поэтому они могут даже не приступить к работе над трансфером Кейна", – сообщил источник.

Тем временем Тоттенхэм начал работу над новым контрактом своего звездного нападающего.

 

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