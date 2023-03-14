Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна

Вместо этого клуб сосредоточится на других кандидатах.

Манчестер Юнайтед решил даже не пытаться подписать летом Харри Кейна, утверждает ESPN.

Нападающий Тоттенхэма долгое время считался приоритеной целью "дьяволов", однако теперь они почти точно не будут контактировать с игроком.

Все дело в том, что в клубе понимают, насколько тяжело будет вести дела с председателем совета директоров "шпор" Дэниэлом Леви. МЮ не хочет вести переговоры, которые могут затянутся до середины трансферного окна.

А потому клуб сосредоточиться на подписании Виктора Осимхена или Душана Влаховича.

"Юнайтед не может позволить себе начать сезон без нового нападающего. И, имея опыт работы с Леви в прошлом, они не хотят снова проходить через этот кошмар из-за Кейна, когда так много поставлено на карту. Поэтому они могут даже не приступить к работе над трансфером Кейна", – сообщил источник.

Тем временем Тоттенхэм начал работу над новым контрактом своего звездного нападающего.