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Тоттенхэм определился с будущим Кейна

Главным претендентом на форварда является Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 18:05
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Руководство Тоттенхэма собирается продлить сотрудничество с нападающим Харри Кейном.

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб начал переговоры по поводу нового контракта с 29-летним футболистом, чей договор истекает в июне 2024 года. Однако пока стороны далеки от соглашения.

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Впрочем, "шпоры" готовы вести переговоры с игроком и в следующем сезоне, если не удастся все согласовать в этом.

В то же время подписать форварда сборной Англии рассчитывает Манчестер Юнайтед, но лондонский клуб даже не собирается рассматривать вариант с продажей своего нападающего.

Отметим, что в текущем сезоне Кейн отличился 22 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 38 матчах за Тоттенхэм во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в приглашении Кейна в Манчестер Юнайтед заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

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