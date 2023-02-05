Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма

Также нападающий быстрее всех забил две сотни голов в английской Премьер-лиге.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.

Форвард записал на свой счет единственный и победный гол в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (1:0). Этот забитый мяч стал для 29-летнего футболиста 267-м в футболке "шпор", что является рекордом.

HE'S DONE IT!



Tottenham Hotspur's all-time record goalscorer! pic.twitter.com/Ht6udASbtQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 5, 2023

В списке лучших бомбардиров в истории Тоттенхэма Кейн обошел на один результативный удар Джимми Гривза.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Также гол в ворота Манчестер Сити стал для нападающего юбилейным в английской Премьер-лиги - двухсотым.

Кейн стал только третьим футболистом, которому покорилась эта отметка, после Алана Ширера (260 голов) и Уэйна Руни (208 голов) и сделал это быстрее других - в 304 матчах. Чтобы забить 200 голов в АПЛ, Ширеру потребовалось 306 поединков, а Руни - 462.

Отметим, что в текущем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 30 матчей, в которых отличился 19 забитыми мячами и тремя результативными передачами.