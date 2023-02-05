Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0: обзор матча и результат игры 05.02.2023

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 22-го тура АПЛ Тоттенхэм встречался с Манчестер Сити. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первая половина встречи прошла под контролем "горожан", что заставило лондонцев играть на контратаках и использовать высокий прессинг.

Свои плоды данная тактика принесла уже на 15-й минуте. Удачный перехват и ассист от Эмиля Хейберга позволили Харри Кейну открыть счет в матче.

Под занавес тайме сравняться с Тоттенхэмом мог Манчестер Сити, однако мяч после удара Рияда Мареза предательски попал в перекладину, после чего судья отправил команды в раздевалку.

Во второй половине встречи команды проложили делать то, что и раньше: "шпоры" идут в контратаку, а "горожане" ищут брешь в обороне соперника.

К сожалению, зрители не увидели больше голов, хотя оба коллектива были близки к результативной феерии, однако, порадовать фанатов Кристиан Ромеро смог! Аргентинец заработал удаление под занавес встречи, добавив интригу в решающие минуты.

Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити 22-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0

Гол: Кейн, 15

Владение мячом: 36% - 64%

Удары (в створ): 12(3) - 14(4)

Атаки: 46 - 146

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Сессеньон, 79), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Санчес, 88), Сон Хын Мин (Биссума, 84), Кейн.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Льюис, Грилиш, Бернарду Силва (Гюндоган, 84), Родри, Марез (де Брюйне, 59), Холанд, Альварес.

Предупреждения: Бентанкур (23), Ромеро (26), Перишич (75), Эдерсон (83).

Удаление: Ромеро (87).