Топ-клубы АПЛ и Наполи интересуются одноклубником Забарного

Вингер Борнмута Антуан Семеньо может пойти на повышение по итогам этого сезона.

Как сообщает издание AreaNapoli, в услугах ганца заинтересованы Челси, Тоттенхэм и Наполи. Фаворитом пока являются «шпоры».

Отмечается. что Тоттенхэм выразил готовность заплатить «серьезную» сумму за игрока, однако, конкретная цена не называется.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Антуана 31 матч во всех турнирах, где он забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

Напомним, что Ираола высказался о важности Забарного.

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