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Футбол

Ираола - о Забарном: Иметь такого игрока, как он, всегда приятно

Испанец высказался об отбытии дисквалификации украинцем.
Сегодня, 17:51
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Наставник английского Борнмута Андони Ираола поделился мыслями о важности Ильи Забарного для его команды.

По словам испанского специалиста, коллектив неплохо справился с его отсутствием, однако, иметь Забарного в своем распоряжении - приятно.

«Для меня является приятной главной болью тот факт, что я имею возможность выбора. Команда неплохо справилась с отсутствием Ильи, но иметь такого игрока, как он, в составе всегда приятно».

Также Ираола выразил надежду, что Забарный воспользовался дисквалификацией, чтобы отдохнуть.

«Я надеюсь, что дисквалификация пошла ему на пользу. Он имел возможность отдохнуть, хотя обычно не может себе это позволить», - сказал Андони.

Отметим, что Борнмут завтра, 15 марта, сыграет с Брентфордом.

Напомним, ранее Патрик Виейра подчеркнул важность Малиновского для Дженоа

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный Андони Ираола

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