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Футбол

Виейра высказался о состоянии Малиновского

Украинец готов играть в основе.
Сегодня, 17:19
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Наставник Дженоа Патрик Виейра поделился новостями о физическом состоянии Руслан Малиновского.

По словам французского специалиста, в последние дни украинец улучшил свои кондиции.

"В этом месяце он достиг физических улучшений. Он появился на поле в поединке против Кальяри в последние 15-20 минут и готов выходить с первых минут.

Он - необходим, потому что может показать качество в последней трети поля, однако в полузащите у нас есть хорошие футболисты, и для меня необходимо найти баланс", - заявил Виейра.

Сегодня, 14 марта, Дженоа сыграет против Лечче.

Напомним, ранее Бельгия объявила состав на матчи против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патрик Виейра Руслан Малиновский

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