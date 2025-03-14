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Бельгия объявила состав на матчи Лиги наций против сборной Украины

Руди Гарсия вызвал в национальную команду 26 исполнителей.
Сегодня, 16:27
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Тренерский штаб сборной Бельгии определился со списком футболистов, готовящихся к плей-офф Лиги наций. В ряды "красных дьяволов" привлекут 26 игроков, сообщает официальный X команды.

Состав Бельгии на плей-офф Лиги наций:

Вратари: Куртуа, Ламменс, Селc, Вандевоордт

Защитники: Кастань, Дебаст, Де Куйпер, Де Винтер, Фас, Мехеле, Менье, Теат

Полузащитники: Де Брюйне, Хейнен, Мокио, Раскин, Тилеманс, Ванакен

Нападающие: Де Кетеларе, Доку, Фофана, Лукаку, Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Троссард

Первый поединок Украина – Бельгия состоится в испанской Мурсии 20 марта. Ответный матч сыграют 23 марта в Генке. Победитель противостояния будет выступать в Дивизионе A Лиги наций в следующем розыгрыше.

К слову, ранее Кастельс завершил карьеру в сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии

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