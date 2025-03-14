Бельгия объявила состав на матчи Лиги наций против сборной Украины
Тренерский штаб сборной Бельгии определился со списком футболистов, готовящихся к плей-офф Лиги наций. В ряды "красных дьяволов" привлекут 26 игроков, сообщает официальный X команды.
Состав Бельгии на плей-офф Лиги наций:
Вратари: Куртуа, Ламменс, Селc, Вандевоордт
Защитники: Кастань, Дебаст, Де Куйпер, Де Винтер, Фас, Мехеле, Менье, Теат
Полузащитники: Де Брюйне, Хейнен, Мокио, Раскин, Тилеманс, Ванакен
Нападающие: Де Кетеларе, Доку, Фофана, Лукаку, Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Троссард
A new chapter begins. 🔱 pic.twitter.com/gKtaGg9EgS— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025
Первый поединок Украина – Бельгия состоится в испанской Мурсии 20 марта. Ответный матч сыграют 23 марта в Генке. Победитель противостояния будет выступать в Дивизионе A Лиги наций в следующем розыгрыше.
К слову, ранее Кастельс завершил карьеру в сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа.
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