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Футбол

Вратарь Бельгии завершил карьеру в сборной перед матчами против Украины

Кун Кастельс рассказал, что причина заключается в возвращении Тибо Куртуа в команду.
Сегодня, 18:37
Кун Кастельс / Getty Images
Кун Кастельс / Getty Images

Бельгийский вратарь Кун Кастельс объявил о завершении выступлений за сборную.

Кастельс признался, что принял это решение на фоне возвращения в национальную команду Тибо Куртуа. Кун отметил, что ни один игрок не должен стоять выше команды.

«В первую очередь, я считаю странным, что Куртуа сам принял решение вернуться, и я считаю странным, что федерация изменила свое мнение. Для меня все должны быть на одном уровне, ни один исполнитель не стоит выше команды.

Так говорили в начале, но теперь федерация буквально расстелила перед ним красную дорожку. Недавно я слышал, как Куртуа сказал, что увольнение Тедеско подтверждает его правоту. Для меня это является показателем того, что он почти не чувствует себя виноватым».

Также Кастельс рассказал, что не только он, но и некоторые другие игроки не рады возвращению Тибо в команду.

«Это не соответствует стандартам и ценностям, которые для меня должны считаться нормами в командном спорте. Я не могу ассоциироваться с организацией, которая одобряет такое поведение. С этой минуты я больше не доступен для сборной. Я не могу ехать в лагерь национальной команды будто ничего не происходило.

Есть много моих коллег, которые не согласны с этим. Мне интересно, скажут ли что-то они. Это была не просто словесная стычка между Куртуа и Тедеско - были сказаны и другие слова, которые меня задели», - цитирует бельгийца Cadena Ser, ссылаясь на подкаст MidMid.

Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа получил травму.

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