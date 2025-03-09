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Футбол

Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Райо

Куртуа пропустит игру из-за проблем с коленом.
Сегодня, 14:15
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа пропустит матч 27-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано.

Бельгиец уже некоторое время испытывает проблемы с коленом, потому клуб решил дать ему передохнуть.

Ожидается, что Куртуа вернется в строй к ответному матчу Лиги чемпионов против Атлетико.

Также игру пропустит Антонио Рюдигер, а Феде Вальверде начнет игру на скаймке запасных.

Таким образом сегодня ворота Реал должен будет защищать Андрей Лунин. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ранее также легенда Реала забил уже второй гол подряд в Мексике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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