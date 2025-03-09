Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Райо
Куртуа пропустит игру из-за проблем с коленом.
Голкипер Реала Тибо Куртуа пропустит матч 27-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано.
Бельгиец уже некоторое время испытывает проблемы с коленом, потому клуб решил дать ему передохнуть.
Ожидается, что Куртуа вернется в строй к ответному матчу Лиги чемпионов против Атлетико.
Также игру пропустит Антонио Рюдигер, а Феде Вальверде начнет игру на скаймке запасных.
Таким образом сегодня ворота Реал должен будет защищать Андрей Лунин. Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.
Ранее также легенда Реала забил уже второй гол подряд в Мексике.
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