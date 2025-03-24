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Футбол

Постекоглу должен выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить пост

Леви уже выбрал замены для австралийского специалиста.
Сегодня, 11:45       Автор: Андрей Безуглый
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Владелец Тоттенхэма Даниэль Леви уже начинает подыскивать замену главному тренеру Энджу Постекоглу, утверждает GiveMeSport.

Австралийский специалист проводит очень плохой сезон в лондонском клубе. Тоттенхэм занимает 14-ю строчку после 29-ти туров.

Единственный шанс на трофей для "шпор" Лига Европы, где в чевтвертьфинале их ждет Айнтрахт. Выигранный турнир может сохранить работу Постекоглу.

Однако если тренер не добьется успеха, Леви готов сделать ставку на других специалистов.

Как утверждает издание, бизнесмен рассматривает кандидатуры Андони Ираолы, Томаса Франка и Марко Силвы. Все специалисты успешны в своих клубах и уже адаптированы к АПЛ.

Ранее также сообщалось, что аренда Санчо все равно влетит Челси в копеечку.

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