Тен Хаг определился, кем хочет усилить позицию форварда в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг хочет видеть в клубе форварда Тоттенхэма Эрика тен Хага. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Наставник манкунианцев считает 29-летнего англичанина приоритетной целью для усиления атаки. Срок действия контракта форварда со "шпорами" истекает летом 2024 года.

Манчестер Юнайтед считается единственным клубом в Англии, к которому Кейн может присоединиться в летнее трансферное окно. Сам игрок готов в переходу, так как хочет выигрывать трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету англичанина 18 голов и 2 ассиста в 26 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма.