Тоттенхэм повесил ценник на Кейна

"Шпоры" установили высокий прайс на своего лидера.

Тоттенхэм готов продать своего форварда Харри Кейна. Об этом сообщает издание The Times.

Лондонцы не хотят продавать англичанина в клуб из АПЛ. Теперь любой из команд, которая захочет подписать нападающего, должен будет предложить 100 млн фунтов, чтобы начать переговоры со "шпорами".

Кейн планирует в конце сезона обсудить с Тоттенхэмом свое будущее. Форвард понимает, что находится в шорт-листе Манчестер Юнайтед и Баварии.

В свою очередь председатель правления Тоттенхэма Дэниэл Леви не считает, что клубу придется продать Кейна летом, даже если он не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 21 гол и 2 ассиста в 28 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ.