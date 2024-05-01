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Звездный юниор Барселоны мог летом оказаться в польском чемпионате

Ракув вел переговоры о покупке Фермина Лопеса.
Вчера, 23:39
Фермин Лопес / Getty Images
Фермин Лопес / Getty Images

Полузащитник Барселоны Фермин Лопес летом мог оказаться в польском чемпионате, утверждает Meczyki.

Ракув вел переговоры с каталонцами еще в апреле 2023 года, когда Лопес еще даже не дебютировал за второй состав Барселоны. 

Речь шла о полноценном трансфере за 600 тысяч евро, однако по итогу ольский клуб решил откзааться от подписания, а дальше Фермин стал прибавлять.

Летом Хави взял его в турне по США, где Лопес отлично себя проявил и стал чаще попадать в состав каталонцев.

В итоге в текущем сезоне Фермин Лопес провел уже 38 матчей, забил восемь голов и отдал один ассист. Трансфермаркт оценивает его в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Барселоны решил остаться в клубе.

 

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