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Футбол

Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе

Араухо не хотел бы менять команду.
Сегодня, 16:51
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Рональд Араухо рассматривает вариант продления контракта с Барселоной до 2028 года. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Клуб предложил защитнику новое соглашение с незначительным повышением зарплаты из-за строгой экономии клуба. Решение планируется принять до начала Кубка Америки.

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Если соглашение не будет достигнуто, каталонцы могут выставить игрока на трансфер, хотя Араухо предпочитает остаться.

Возможно, футболист перейдет в Баварию, Манчестер Юнайтед или Челси, хотя последний клуб пока не устраивает его по спортивным причинам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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