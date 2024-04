Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги на Олимпийском стадионе сошлись Барселона и Валенсия.

При счете 1:1 на 38-й минуте гости получили право на пенальти после того, как центрбек каталонцев Рональд Араухо сбил соперника в собственной штрафной. Впоследствии Пепелу реализовал 11-метровый удар.

Как сообщает Opta, для Араухо этот пенальти стал уже вторым в нынешнем сезоне, который он "привез" в ворота своей команды.

На счету 25-летнего уругвайца две красные карточки, два "привезенных" пенальти и две ошибки, которые привели к голу соперника, что является худшим результатом в Ла Лиге в этом сезоне.

6 - Ronald Araujo has been shown two red cards, conceded two penalties and made two errors leading to goals this season in all competitions, the most of any LaLiga player in total (six). Strange. pic.twitter.com/loP6uzYH2g