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Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона

Уругваец доставил своей команде слишком много проблем.
Вчера, 23:14
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги на Олимпийском стадионе сошлись Барселона и Валенсия.

При счете 1:1 на 38-й минуте гости получили право на пенальти после того, как центрбек каталонцев Рональд Араухо сбил соперника в собственной штрафной. Впоследствии Пепелу реализовал 11-метровый удар.

Как сообщает Opta, для Араухо этот пенальти стал уже вторым в нынешнем сезоне, который он "привез" в ворота своей команды.

На счету 25-летнего уругвайца две красные карточки, два "привезенных" пенальти и две ошибки, которые привели к голу соперника, что является худшим результатом в Ла Лиге в этом сезоне.

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Ранее форвард Барселоны Роберт Левандовски заявил, что он не собирается менять клубную прописку по окончанию нынешней кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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