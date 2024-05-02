Украинским спортсменам разработали рекомендации по поведению с россиянами и белорусами на Олимпиаде

НОК и Минмолодежьспорта представили документ о контактах с так называемыми "нейтралами" из стран-агрессоров.

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта обнародовали рекомендации для украинских атлетов по поводу возможных контактов с россиянами и белорусами во время Летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте НОК.

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Рекомендации включают в себя восемь пунктов:

воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут вызвать провокационные действия с их стороны как в Олимпийском поселке, так и вне его;

о любых попытках провокационных действий со стороны представителей рф и рб информировать высшее по должности лицо и руководство официальной делегации;

не участвовать в любом общении в социальных сетях и дискуссиях с нейтральными атлетами (AIN) рф и рб, не делиться и не реагировать на контент AIN рф и рб, не публиковать общие фото и видеоматериалы как по соревнованиям, так и вне соревновательного периода;

спортсменам национальных сборных команд Украины и членам официальной делегации Украины на ОИ-2024 соблюдать правила участия в соревнованиях соответствующих международных спортивных федераций, насколько это необходимо для обеспечения выполнения минимальных требований соответствия участия в соревнованиях наряду с AIN рф и рб;

во время и вне церемоний награждения и цветочных церемоний, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от каких-либо контактов с AIN рф и рб, а также воздерживаться от общих фото или видео, если такая потребность не связана с соблюдением обязательных требований в правилах соревнований;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах (не имеющих неразрывной связи с надлежащим проведением соревнований), интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе с AIN рф и рб;

в случае выявления нарушений условий допуска к ОИ-2024 AIN рф и рб, сформулированных Исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия AIN рф и рб, информировать высшее по должности лицо, руководство официального делегации, соответствующие международные спортивные федерации и Оргкомитет ОИ-2024;

в случае если спортсмен национальной сборной команды Украины является сотрудником Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других воинских формирований, кроме этих рекомендаций соблюдать правила и рекомендации соответствующих органов в работе с AIN рф и рб.

Ранее сообщалось, что МОК снял документальный фильм об украинской гимнастке.

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