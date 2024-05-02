iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинским спортсменам разработали рекомендации по поведению с россиянами и белорусами на Олимпиаде

НОК и Минмолодежьспорта представили документ о контактах с так называемыми "нейтралами" из стран-агрессоров.
Сегодня, 15:28
Обнародованы рекомендации для украинских олимпийцев / Getty Images
Обнародованы рекомендации для украинских олимпийцев / Getty Images

Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта обнародовали рекомендации для украинских атлетов по поводу возможных контактов с россиянами и белорусами во время Летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте НОК.

Читай также: Росия и беларусь не будут представлены в фехтовании на Олимпийских играх

Рекомендации включают в себя восемь пунктов:

  • воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут вызвать провокационные действия с их стороны как в Олимпийском поселке, так и вне его;
  • о любых попытках провокационных действий со стороны представителей рф и рб информировать высшее по должности лицо и руководство официальной делегации;
  • не участвовать в любом общении в социальных сетях и дискуссиях с нейтральными атлетами (AIN) рф и рб, не делиться и не реагировать на контент AIN рф и рб, не публиковать общие фото и видеоматериалы как по соревнованиям, так и вне соревновательного периода;
  • спортсменам национальных сборных команд Украины и членам официальной делегации Украины на ОИ-2024 соблюдать правила участия в соревнованиях соответствующих международных спортивных федераций, насколько это необходимо для обеспечения выполнения минимальных требований соответствия участия в соревнованиях наряду с AIN рф и рб;
  • во время и вне церемоний награждения и цветочных церемоний, насколько это возможно, держаться на расстоянии и дистанцироваться от каких-либо контактов с AIN рф и рб, а также воздерживаться от общих фото или видео, если такая потребность не связана с соблюдением обязательных требований в правилах соревнований;
  • воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах (не имеющих неразрывной связи с надлежащим проведением соревнований), интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе с AIN рф и рб;
  • в случае выявления нарушений условий допуска к ОИ-2024 AIN рф и рб, сформулированных Исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия AIN рф и рб, информировать высшее по должности лицо, руководство официального делегации, соответствующие международные спортивные федерации и Оргкомитет ОИ-2024;
  • в случае если спортсмен национальной сборной команды Украины является сотрудником Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других воинских формирований, кроме этих рекомендаций соблюдать правила и рекомендации соответствующих органов в работе с AIN рф и рб.

Ранее сообщалось, что МОК снял документальный фильм об украинской гимнастке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры война с россией нок Олимпиада-2024

Статьи по теме

"Просыпаюсь и плачу": Потеря признался, как на него повлияла полномасштабная война "Просыпаюсь и плачу": Потеря признался, как на него повлияла полномасштабная война
Украине прогнозируют 13 медалей на Олимпиаде-2024 в Париже Украине прогнозируют 13 медалей на Олимпиаде-2024 в Париже
ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024 ЛеБрон, Карри и Кавай: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Экс-президента IBU пригворили к тюремному заключению за коррупцию, связанную с россией Экс-президента IBU пригворили к тюремному заключению за коррупцию, связанную с россией
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина16:33
"Это правда": Тренер Днепра-1 озвучил условие, при котором подаст в отставку
ММА15:59
"Просыпаюсь и плачу": Потеря признался, как на него повлияла полномасштабная война
Олимпийские игры15:28
Украинским спортсменам разработали рекомендации по поведению с россиянами и белорусами на Олимпиаде
Европа14:50
Рангник назвал причину, почему отказался возглавить Баварию
Европа14:40
Ключевой защитник ПСЖ рискует пропустить остаток сезона и Евро-2024
Европа14:21
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Киберспорт14:11
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей BIG - Natus Vincere, FlyQuest - BOSS
Бокс13:58
Мунгия рассказал, за счет чего может победить Альвареса
Бокс13:51
"Уберите этого ни**ра из бокса": Стивенсон про допинг Гарсии
Европа13:30
Голосование за Золотой мяч-2024: Кейн впервые обошел Беллингема в голосовании!
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK