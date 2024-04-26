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Росия и беларусь не будут представлены в фехтовании на Олимпийских играх

Они просто проигнорировали квалификационные турниры.
Сегодня, 10:25
Getty Images
Getty Images

Спортсмены из росии и белоруси не примут участие в турнирах по фехтованию на ОИ в Париже, рассказали в Европейской конфедерации фехтования.

Напомним, что в марте 2023 года Международная федерация фехтования допустила представителей стран-404 до турниров, но лишь в нейтральном статусе.

А по итогу, ни росияне, ни белорусы не принимали участия в больших турнирах, а потому и не отобрались на Олимпиаду.

У них была возможность заявить по одному спортсмену на каждое оружие на олимпийские турниры, но в итоге ни один спортсмен не приехал. А также не последовало никаких объяснений со стороны их национальных федераций.

А вот на чемпионате Европы по дзюдо росияне участвуют, даже поддерживая войну.

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