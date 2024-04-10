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Россиянка, поддерживающая войну против Украины, выступит на чемпионате Европы по дзюдо

"Нейтральные" спортсмены выступят в Хорватии.
Сегодня, 21:22
Мадина Таймазова
Мадина Таймазова

На чемпионате Европы по дзюдо в нейтральном статусе выступят 23 атлета из россии и беларуси.

В мужской заявке оказались представители рф Рамазан Абдулаев, Яго Абуладзе, Даниил Лаврентьев, Махмадбеков Махмадбек, Михаил Игольников, Арман Адамян, Матвей Каниковский, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев. Об этом сообщает IJF.

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Среди женщин в заявку попали Сабина Гилязова, Глафира Борисова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая, Дали Лилуашвили, Камила Бадурова, Мадина Таймазова, Надежда Татарченко, Элис Старцева.

Отметим, что Таймазова является членом ЦСКА. Она тренировала украинских депортированных детей, активно принимала участия в мероприятиях, которые поддерживают войну россии против Украины.

Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 апреля в Загребе, Хорватия.

Напомним, игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной россии в спарринге.

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