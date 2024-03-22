Опасный момент: Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной россии в спарринге

Террористическая страна под названием российская федерация продолжает обстреливать украинские города, убивая мирных жителей, но несмотря на это изоляцией их спортсменов, к сожалению, не пахнет.

В частности, в футболе вчера в Москве состоялся матч представителей страны-оккупанта против сборной Сербии, который закончился победой хозяев.

Эта встреча не прошла и мимо внимания игроков украинских клубов. В частности, особо отличился футболист донецкого Шахтера Хусрав Тоиров.

Таджик поставил лайк под постом в Instagram одного из российских ресурсов с результатом данной встречи.

Читай также: Луческу расхвалил нападающего Шахтера

Отметим, что Хусрав перебрался в Шахтер уже после начала полномасштабного вторжения весной 2023 года, но с того времени сыграл лишь два матча за основную команду.

Стоит сказать, что уже сегодня, 22 марта, россия совершила очередную террористическую атаку, обстреляв в частности объекты критической инфраструктуры, например, ДнепроГЭС.

Также можно вспомнить, что ни один из звездных игроков сборной Сербии не проигнорировал матч с государством-оккупантом. В частности, на поле вышел одноклубник украинца Михаила Мудрика Джордже Петрович.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!