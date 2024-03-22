iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Опасный момент: Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной россии в спарринге

Хусраву Тоирову понравилась игра представителей террористов против Сербии.
Сегодня, 10:23

Террористическая страна под названием российская федерация продолжает обстреливать украинские города, убивая мирных жителей, но несмотря на это изоляцией их спортсменов, к сожалению, не пахнет.

В частности, в футболе вчера в Москве состоялся матч представителей страны-оккупанта против сборной Сербии, который закончился победой хозяев.

Эта встреча не прошла и мимо внимания игроков украинских клубов. В частности, особо отличился футболист донецкого Шахтера Хусрав Тоиров.

Таджик поставил лайк под постом в Instagram одного из российских ресурсов с результатом данной встречи.

Читай также: Луческу расхвалил нападающего Шахтера

Отметим, что Хусрав перебрался в Шахтер уже после начала полномасштабного вторжения весной 2023 года, но с того времени сыграл лишь два матча за основную команду.

Стоит сказать, что уже сегодня, 22 марта, россия совершила очередную террористическую атаку, обстреляв в частности объекты критической инфраструктуры, например, ДнепроГЭС.

Также можно вспомнить, что ни один из звездных игроков сборной Сербии не проигнорировал матч с государством-оккупантом. В частности, на поле вышел одноклубник украинца Михаила Мудрика Джордже Петрович.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер война с россией Хусрав Тоиров

Статьи по теме

"Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян "Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян
Ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову Ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову
Срна - самый забивной правый защитник в 21 веке Срна - самый забивной правый защитник в 21 веке
Фанат киевского Динамо погиб на войне с россией Фанат киевского Динамо погиб на войне с россией
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:28
"Не знаю, что произошло": Центрбек Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение от Украины
Бокс11:05
"Хочет больше всего": Тренер признался, что Джошуа стремится взять реванш у Усика
Европа10:58
Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории
Евро-202410:32
"Танк - главный герой": Валенсия отреагировала на успешную игру Яремчука за сборную Украины
Европа10:23
Опасный момент: Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной россии в спарринге
Евро-202409:59
"Идем к цели": Шевченко отреагировал на выход Украины в финал плей-офф отбора на Евро-2024
Европа09:50
Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб
Европа09:30
Футбол сегодня: матч молодежной сборной Украины и другие товарищеские встречи
Формула 109:20
Гран-при Австралии: Норрис показал лучшее время в первой практике, Леклер - во второй
Европа09:17
"Мы сделали все, что могли": Джеко высказался о поражении от Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK