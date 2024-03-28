Клуб НХЛ в своих соцсетях опубликовал пост с картой россии, в составе которой Крым

Калгари хотел показать откуда родом их игроки, а попал в скандал.

Канадский клуб НХЛ Калгари Флэймс попал в скандальную ситуацию.

SMM-команда "огоньков" опубликовала казалось бы привычный пост, который показывает откуда родом их игроки, но на одном из слайдов допустила серьезную ошибку.

Игроков из россии и беларуси решили изобразить на одном фото, и карта страны-террориста была показана с аннексированным у Украины Крымом.

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Отметим, что в составе Калгари выступает 4 игрока из рф и беларуси. Также надо сказать, что сейчас Флэймс занимают 11 место в западной конференции и не имеют шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

На данный момент пост уже удален. Ни исправленной версии без аннексированных или оккупированных в Украине территорий, ни объяснений от клуба пока не опубликовано.

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