НХЛ: Рейнджерс и Филадельфия забросили 11 шайб, победы Питтсбурга, Нэшвилла и Чикаго

В ночь на среду, 27 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 26 марта

Флорида – Бостон – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

1:0 – 1 Родригес (Тарасенко, Барков)

1:1 – 17 Макэвой (Заха, Гжельчик)

2:1 – 18 Райнхарт (Куликов, Луостаринен)

2:2 – 35 Пастрняк (Макэвой)

3:2 – 49 Верхэге (Ткачак, Экман-Ларссон)

3:3 – 55 Фредерик (Сваймен, Маршанд)

3:4 – 57 Заха (Уозерспун, Пастрняк)

Рейнджерс – Филадельфия – 6:5 (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)

0:1 – 22 Лоутон (Сэнхайм, Конекны)

0:2 – 31 Пелинг (Замула, Лоутон)

1:2 – 35 Зибанежад (Фокс, Панарин)

2:2 – 41 Бродзински (Какко)

3:2 – 42 Лафреньер ()

3:3 – 46 Конекны ()

4:3 – 49 Трочек (Зибанежад)

4:4 – 51 Типпет (Фрост)

5:4 – 54 Лафреньер (Панарин, Трочек)

5:5 – 56 Фоерстер ()

6:5 – 61 Фокс (Панарин, Трочек)

Питтсбург – Каролина – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

1:0 – 22 Пулюярви (Пуустинен, Эллер)

1:1 – 31 Орлов ()

2:1 – 38 Раст (Кросби)

3:1 – 58 О'Коннор (Кросби)

4:1 – 59 Кросби ()

Вашингтон – Детройт – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

1:0 – 22 Дауд (Маленстин, Дженсен)

1:1 – 24 Дебринкет (Комфер, Петри)

1:2 – 39 Перрон (Ларкин, Комфер)

2:2 – 41 Макмайкл (Фегервары, Оши)

3:2 – 44 Строум (Пачиоретти, Карлсон)

3:3 – 54 Кэйн (Дебринкет)

4:3 – 61 Строум (Лапьер, Карлсон)

Торонто – Нью-Джерси – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

1:0 – 1 Бертуцци (Броди, Доми)

1:1 – 4 Люк Хьюз (Хишир, Братт)

1:2 – 17 Хишир (Майер, Братт)

2:2 – 23 В. Нюландер (Найз, Тимминс)

3:2 – 24 Мэттьюс (Броди, Любушкин)

3:3 – 25 Майер (Хишир, Братт)

3:4 – 33 Уиллмен (Тирни, Лазар)

3:5 – 56 Джек Хьюз (Лазар)

3:6 – 58 Джек Хьюз (Смит, Лазар)

Нэшвилл – Вегас – 5:4 (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)

0:1 – 2 Барбашев (Маршессо, Айкел)

0:2 – 5 Хауден (Карлссон, Манта)

0:3 – 16 Теодор (Стивенсон, Коттер)

1:3 – 34 Янковски (Лоузон, Евангелиста)

1:4 – 39 Карлссон (Манта, Хэнифин)

2:4 – 45 О′Райлли (Нюквист)

3:4 – 52 Форсберг (Янковски, Цукер)

4:4 – 52 Нюквист (Форсберг, О′Райлли)

5:4 – 61 Йоси (Форсберг, О′Райлли)

Виннипег – Эдмонтон – 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

1:0 – 24 Эпплтон (Лаури, Коннор)

1:1 – 31 Драйзайтль (Макдэвид, Фогеле)

1:2 – 33 Браун (Сиси, Экхольм)

1:3 – 46 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)

2:3 – 49 Диллон (Пионк, Шайфли)

3:3 – 50 Монахан (Пионк, Элерс)

3:4 – 61 Хайман (Нюджент-Хопкинс)

Чикаго – Калгари – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

1:0 – 3 Джонс (Бедард, Курашев)

2:0 – 15 Дикинсон (Слаггерт, Андерсон)

3:0 – 44 Дикинсон (Слаггерт, Андерсон)

3:1 – 52 Уигар (Зари, Кадри)

Колорадо – Монреаль – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

1:0 – 1 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)

1:1 – 1 Сузуки (Савар, Слафковски)

1:2 – 14 Армия (Гуле, Ньюхук)

Аризона – Коламбус – 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)

0:1 – 11 Дженнер (Веренски, Годро)

1:1 – 34 Маччелли (Келлер, Дурзи)

2:1 – 36 Доун ()

2:2 – 39 Веренски (Годро, Дженнер)

3:2 – 51 Доун (Кесселринг, Маччелли)

4:2 – 54 Бьюгстэд (Дурзи, Шмалц)

5:2 – 56 Шмалц (Веймелка)

6:2 – 59 Гюнтер ()

Сиэтл – Анахайм – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

1:0 – 7 Толванен (Олексяк, Бенирс)

2:0 – 16 Эберле (Шульц, Макканн)

3:0 – 25 Бьоркстранн (Бенирс, Толванен)

4:0 – 35 Бенирс (Толванен)

Сан-Хосе – Даллас – 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

0:1 – 12 Джонстон (Бенн)

0:2 – 16 Марчмент (Стил)

0:3 – 21 Робертсон ()

1:3 – 21 Барабанов (Рутта, Эклунд)

2:3 – 22 Эклунд (Гранлунд, Бордело)

2:4 – 28 Бенн (Лундквист, Джонстон)

3:4 – 29 Костин (Гранлунд)

3:5 – 30 Джонстон (Павелски, Бенн)

3:6 – 51 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)

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