НХЛ: Рейнджерс и Филадельфия забросили 11 шайб, победы Питтсбурга, Нэшвилла и Чикаго
В ночь на среду, 27 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 26 марта
Флорида – Бостон – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
1:0 – 1 Родригес (Тарасенко, Барков)
1:1 – 17 Макэвой (Заха, Гжельчик)
2:1 – 18 Райнхарт (Куликов, Луостаринен)
2:2 – 35 Пастрняк (Макэвой)
3:2 – 49 Верхэге (Ткачак, Экман-Ларссон)
3:3 – 55 Фредерик (Сваймен, Маршанд)
3:4 – 57 Заха (Уозерспун, Пастрняк)
Рейнджерс – Филадельфия – 6:5 (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)
0:1 – 22 Лоутон (Сэнхайм, Конекны)
0:2 – 31 Пелинг (Замула, Лоутон)
1:2 – 35 Зибанежад (Фокс, Панарин)
2:2 – 41 Бродзински (Какко)
3:2 – 42 Лафреньер ()
3:3 – 46 Конекны ()
4:3 – 49 Трочек (Зибанежад)
4:4 – 51 Типпет (Фрост)
5:4 – 54 Лафреньер (Панарин, Трочек)
5:5 – 56 Фоерстер ()
6:5 – 61 Фокс (Панарин, Трочек)
Питтсбург – Каролина – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 22 Пулюярви (Пуустинен, Эллер)
1:1 – 31 Орлов ()
2:1 – 38 Раст (Кросби)
3:1 – 58 О'Коннор (Кросби)
4:1 – 59 Кросби ()
Вашингтон – Детройт – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
1:0 – 22 Дауд (Маленстин, Дженсен)
1:1 – 24 Дебринкет (Комфер, Петри)
1:2 – 39 Перрон (Ларкин, Комфер)
2:2 – 41 Макмайкл (Фегервары, Оши)
3:2 – 44 Строум (Пачиоретти, Карлсон)
3:3 – 54 Кэйн (Дебринкет)
4:3 – 61 Строум (Лапьер, Карлсон)
Торонто – Нью-Джерси – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
1:0 – 1 Бертуцци (Броди, Доми)
1:1 – 4 Люк Хьюз (Хишир, Братт)
1:2 – 17 Хишир (Майер, Братт)
2:2 – 23 В. Нюландер (Найз, Тимминс)
3:2 – 24 Мэттьюс (Броди, Любушкин)
3:3 – 25 Майер (Хишир, Братт)
3:4 – 33 Уиллмен (Тирни, Лазар)
3:5 – 56 Джек Хьюз (Лазар)
3:6 – 58 Джек Хьюз (Смит, Лазар)
Нэшвилл – Вегас – 5:4 (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)
0:1 – 2 Барбашев (Маршессо, Айкел)
0:2 – 5 Хауден (Карлссон, Манта)
0:3 – 16 Теодор (Стивенсон, Коттер)
1:3 – 34 Янковски (Лоузон, Евангелиста)
1:4 – 39 Карлссон (Манта, Хэнифин)
2:4 – 45 О′Райлли (Нюквист)
3:4 – 52 Форсберг (Янковски, Цукер)
4:4 – 52 Нюквист (Форсберг, О′Райлли)
5:4 – 61 Йоси (Форсберг, О′Райлли)
Виннипег – Эдмонтон – 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
1:0 – 24 Эпплтон (Лаури, Коннор)
1:1 – 31 Драйзайтль (Макдэвид, Фогеле)
1:2 – 33 Браун (Сиси, Экхольм)
1:3 – 46 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)
2:3 – 49 Диллон (Пионк, Шайфли)
3:3 – 50 Монахан (Пионк, Элерс)
3:4 – 61 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
Чикаго – Калгари – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
1:0 – 3 Джонс (Бедард, Курашев)
2:0 – 15 Дикинсон (Слаггерт, Андерсон)
3:0 – 44 Дикинсон (Слаггерт, Андерсон)
3:1 – 52 Уигар (Зари, Кадри)
Колорадо – Монреаль – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
1:0 – 1 Маккиннон (Тэйвс, Рантанен)
1:1 – 1 Сузуки (Савар, Слафковски)
1:2 – 14 Армия (Гуле, Ньюхук)
Аризона – Коламбус – 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)
0:1 – 11 Дженнер (Веренски, Годро)
1:1 – 34 Маччелли (Келлер, Дурзи)
2:1 – 36 Доун ()
2:2 – 39 Веренски (Годро, Дженнер)
3:2 – 51 Доун (Кесселринг, Маччелли)
4:2 – 54 Бьюгстэд (Дурзи, Шмалц)
5:2 – 56 Шмалц (Веймелка)
6:2 – 59 Гюнтер ()
Сиэтл – Анахайм – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
1:0 – 7 Толванен (Олексяк, Бенирс)
2:0 – 16 Эберле (Шульц, Макканн)
3:0 – 25 Бьоркстранн (Бенирс, Толванен)
4:0 – 35 Бенирс (Толванен)
Сан-Хосе – Даллас – 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)
0:1 – 12 Джонстон (Бенн)
0:2 – 16 Марчмент (Стил)
0:3 – 21 Робертсон ()
1:3 – 21 Барабанов (Рутта, Эклунд)
2:3 – 22 Эклунд (Гранлунд, Бордело)
2:4 – 28 Бенн (Лундквист, Джонстон)
3:4 – 29 Костин (Гранлунд)
3:5 – 30 Джонстон (Павелски, Бенн)
3:6 – 51 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)
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