Международный олимпийский комитет (МОК) снял документальный фильм об украинской гимнастке Виктории Оноприенко.

Спортсменка стала героиней киноленты.

"Война в ее стране пошатнула жизненные планы и спортивные мечты украинской гимнастки Виктории Оноприенко.

Это "Виктория" – наш оригинальный документальный фильм, в котором глубоко отражен ее несокрушимый дух на пути к Олимпийским играм".

