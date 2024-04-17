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Украине прогнозируют 13 медалей на Олимпиаде-2024 в Париже

Главный фаворит выиграет 123 медали.
Сегодня, 11:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чуть более трех месяцев осталось до открытия Олимпийских игр 2024 года, который пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В связи с этим были спрогнозированы результаты медального зачета будущей Олимпиады, в которой примут участие украинские спортсмены.

По информации Nielsen, который проводил симуляцию ОИ-2024, Украина может рассчитывать на 13 медале: 2 "золота", 3 "серебра" и 8 "бронз".

Такое же количество медалей прогнозируется еще трем странам (Турция, Эфиопия, Узбекистан), однако из-за меньшего количества "золота" и "серебра" в медальном зачете украинцы займут лишь 18-е место.

Стоит отметить, что 13 медалей для Украины - это повторение третьего худшего результата на Летних Олимпийских играх (Афины).

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Наименьшее количество наград украинцы завоевали на дебютной во времена Независимости Олимпиаде в Атланте-1996 (9). Вторым худшим результатом стали ОИ-2008 в Пекине (12).

Источник: скриншот

Главным фаворитом на победу в медальном зачете считаются США, которые по прогнозу заработают 123 медали и с огромным отрывом станут лучшим участником ОИ-2024.

На втором месте в прогнозе расположился Китай (89 медалей), третьей оказалась Великобритания (66). Страна-хозяйка соревнований Франция заняла четвертое место (55 медалей).

Ранее стала известна полная заявка баскетбольной сборной США на Олимпийские игры 2024 года, по итогам которым американцы намерены в доминирующем стиле завоевать золотые медали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры олимпиада

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