Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях

Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью.

По словам президента организации, Олимпийские игры всегда объединяли людей.

"В древние времена Олимпийские игры объединяли греческие города-государства, особенно во время войн и конфликтов. Сегодня Олимпийские игры – это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях. Как тогда, так и сейчас, олимпийские спортсмены посылают этот мощный месседж: да, можно ожесточенно соревноваться друг с другом и одновременно мирно жить вместе под одной крышей. Спортсмены будут сиять в своих видах спорта и покажут нам, на что способны люди со всем своим совершенством, решительностью и стойкостью.

Олимпийский огонь, который мы зажигаем сегодня, символизирует эту надежду на лучшее будущее. Олимпийский огонь унесет этот олимпийский дух отсюда, от наших древних корней, через всю Францию в Париж, чтобы Город Света сиял еще ярче.

Олимпийский огонь будет сиять над первыми Олимпийскими играми, вдохновленными нашими реформами от начала до конца. Эти Олимпийские игры будут более молодыми, более инклюзивными, более урбанизированными, более устойчивыми. Это будут первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом, потому что МОК выделил ровно 50 процентов квот на спортсменов и спортсменок".

Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Греции зажгли олимпийский огонь.

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