В НОК обнародовали информацию о суммах призовых для спортсменов на Олимпиаде в Париже

Выплаты за серебро и бронзу вырастут, а вот за золото остались неизменными.

Национальный Олимпийский Комитет Украины обнародовал информацию относительно призовых для медалистов летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Президент организации Вадим Гутцайт назвал суммы, которые получат призеры грядущих соревнований. По словам функционера, призовые за бронзу и серебро значительно вырастут, а за золотые медали останутся на той же отметке, что и на прошлых Олимпийских Играх в долларовом эквиваленте.

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"Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тысяч долларов за первое место, за золотую медаль. А за серебряную и бронзовую - 100 тысяч и 80 тысяч долларов. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство", - заявил глава НОК.

Отметим, что в связи с повышением курса доллара в пересчете на гривны премиальные за золото выросли с 3,3 миллионов до 4,9 миллионов гривен.

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