Чемпионы мира, новичок Баварии и Сикан: главные звезды футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Олимпийский футбольный турнир начнется 24 июля во Франции. На нем примут участие 16 сборных со всего мира, в том числе и украинская команда.
Честно говоря, нынешний турнир нельзя назвать очень звездным, но ISPORT все же выделил дюжину футболистов, за которыми стоит понаблюдать на предстоящем турнире.
Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- Вингер
- 22 года
Вингер перед Олимпиадой сделал невероятно большой шаг в своей карьере – перебрался из Кристал Пелас в мюнхенскую Баварию.
Теперь Олисе можно смело называть одним из самых звездных игроков на Олимпиаде, ну или точно представителем одного из самых звездных клубов.
Наби Кейта (Вердер, Гвинея)
- Центральный полузащитник
- 29 лет
Бывший звездный хавбек из Бундеслиги так и не смог стать лучшей версией себя в Англии, ведь в Ливерпуле его постоянно мучили травмы.
Для Гвинеи – это первая в истории Олимпида, поэтому на нее едет самый звездный футболист в новейшей истории этой страны.
Александер Ляказетт (Лион, Франция)
- Форвард
- 33 года
Звездный нападающий хоть никогда и не был в числе самых лучших в мире, но провел очень крутую карьеру, много лет отыграв на ведущих ролях в лондонском Арсенале.
Сейчас он в родном Лионе и здесь Александер обрел вторую молодость, показывая очень качественный футбол в прошлом году. Самый опытный футболист хозяев турнира.
Эльдор Шомуродов (Кальяри, Узбекистан)
- Форвард
- 29 лет
Сборная Узбекистана не частый гость на больших турнирах, поэтому совсем не удивительно, что главная звезда местного футбола поедет на турнир.
Николас Отаменди (Бенфика, Аргентина)
- Центральный защитник
- 36 лет
Бенфика не отпустила на ОИ-2024 Анатолия Трубина, но своему капитану разрешила принять участие в турнире. Старейший игрок этого Олимпиады.
Отаменди поедет в Париж сразу после Копа Америка, где, будем откровенны, не является игроком основы своей национальной команды. Но, отпуск у ветерана в этом году будет достаточно коротким.
Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Правый защитник
- 25 лет
Защитник ПСЖ без сомнений – лучший марокканский футболист современности и Марокко не участвовал на двух предыдущих турнирах, поэтому ничего удивительного, что Ашраф изъявил желание сыграть на Олимпиаде.
Наверное, Хакими одна из двух футболистов, которых можно назвать звездным футболистом не в будущем, не в прошлом, а Прямо сейчас.
Жуниор Фирпо (Лидс, Доминиканская Республика)
- Левый защитник
- 27 лет
Когда-то этот парень был невероятно перспективным и должен был изменить Жорди Альбу в Барселоне и сборной Испании. Но на деле парень не потянул уровень каталонцев, и "фурия движения" тоже оказалась не по силам, а потому Жуниор сменил футбольное гражданство на Доминиканское.
За национальную команду этнической родины он впервые сыграл только в этом году, а теперь поедет с олимпийской командой в Париж.
Мохамед Эльнени (Арсенал, Египет)
- Опорный полузащитник
- 32 года
На Олимпийских играх мы не увидим главную звезду в истории футбольного Египта Мохаммеда Салаха, но туда поедет другой звездный ветеран.
Мохамед в Париже будет уже в статусе свободного агента, ведь его контракт с лондонским Арсеналом истек и теперь придется искать новую команду.
Пау Кубарси и Фермин Лопес (Барселона, Испания)
- Центральный защитник и центральный полузащитник
- 17 лет и 21 год
На фоне Ламина Ямала дебют 17-летнего Пау Кубарси в Барселоне выглядел не столь круто, но все же. Паренек в таком юном возрасте смог завоевать место основного центрального защитника команды!
Хавбек "Блаугранас" в этом сезоне стал важной составляющей своей команды и забил целых 8 голов в Ла Лиге, а на Олимпиаде должен стать одним из ключевых игроков испанцев.
Даниил Сикан (Шахтер, Украина)
- Форвард
- 23 года
Сборная Украины не досчиталась многих игроков, которые боролись за путевку на турнир (Мудрик, Судаков, Бондаренко) и капитан Максим Таловеров будет единственным, кто ездил на Евро и поедет на Олимпиаду.
Но самым звездным игроком этой команды будет ее главный бомбардир, человек, забивший четыре гола в Лиге чемпионов - Даниил Сикан.
Надеемся, что Даниил сможет не просто показать свои голевые навыки, но и сразится за звание лучшего бомбардира турнира.
Хулиан Альварес (Ман Сити, Аргентина)
- Форвард
- 24 года
А вот и он – главная звезда Олимпиады в Париже. Нападающий Манчестер Сити в этом сезоне был одной из ключевых фигур своего клуба, а прямо сейчас готовится к финалу Копа Америка.
Вы только представьте, если этот паренек снова выигрывает все турниры?
На ISPORT вы можете ознакомиться с правилами проведения футбольного турнира и расписанием всех его матчей.
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