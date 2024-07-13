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Чемпионы мира, новичок Баварии и Сикан: главные звезды футбольного турнира на Олимпиаде-2024

ISPORT выделил самых звездных футболистов, сыграющих на Олимпийских Играх в Париже.
Сегодня, 08:45
Getty Images
Getty Images

Олимпийский футбольный турнир начнется 24 июля во Франции. На нем примут участие 16 сборных со всего мира, в том числе и украинская команда.

Честно говоря, нынешний турнир нельзя назвать очень звездным, но ISPORT все же выделил дюжину футболистов, за которыми стоит понаблюдать на предстоящем турнире.

Майкл Олисе (Бавария, Франция)

  • Вингер
  • 22 года

Источник: Getty Images

Вингер перед Олимпиадой сделал невероятно большой шаг в своей карьере – перебрался из Кристал Пелас в мюнхенскую Баварию.

Теперь Олисе можно смело называть одним из самых звездных игроков на Олимпиаде, ну или точно представителем одного из самых звездных клубов.

Наби Кейта (Вердер, Гвинея)

  • Центральный полузащитник
  • 29 лет

Источник: Getty Images

Бывший звездный хавбек из Бундеслиги так и не смог стать лучшей версией себя в Англии, ведь в Ливерпуле его постоянно мучили травмы.

Для Гвинеи – это первая в истории Олимпида, поэтому на нее едет самый звездный футболист в новейшей истории этой страны.

Александер Ляказетт (Лион, Франция)

  • Форвард
  • 33 года

Источник: Getty Images

Звездный нападающий хоть никогда и не был в числе самых лучших в мире, но провел очень крутую карьеру, много лет отыграв на ведущих ролях в лондонском Арсенале.

Сейчас он в родном Лионе и здесь Александер обрел вторую молодость, показывая очень качественный футбол в прошлом году. Самый опытный футболист хозяев турнира.

Эльдор Шомуродов (Кальяри, Узбекистан)

  • Форвард
  • 29 лет

Источник: Getty Images

Сборная Узбекистана не частый гость на больших турнирах, поэтому совсем не удивительно, что главная звезда местного футбола поедет на турнир.

Николас Отаменди (Бенфика, Аргентина)

  • Центральный защитник
  • 36 лет

Источник: Getty Images

Бенфика не отпустила на ОИ-2024 Анатолия Трубина, но своему капитану разрешила принять участие в турнире. Старейший игрок этого Олимпиады.

Отаменди поедет в Париж сразу после Копа Америка, где, будем откровенны, не является игроком основы своей национальной команды. Но, отпуск у ветерана в этом году будет достаточно коротким.

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

  • Правый защитник
  • 25 лет

Источник: Getty Images

Защитник ПСЖ без сомнений – лучший марокканский футболист современности и Марокко не участвовал на двух предыдущих турнирах, поэтому ничего удивительного, что Ашраф изъявил желание сыграть на Олимпиаде.

Наверное, Хакими одна из двух футболистов, которых можно назвать звездным футболистом не в будущем, не в прошлом, а Прямо сейчас.

Жуниор Фирпо (Лидс, Доминиканская Республика)

  • Левый защитник
  • 27 лет

Источник: Getty Images

Когда-то этот парень был невероятно перспективным и должен был изменить Жорди Альбу в Барселоне и сборной Испании. Но на деле парень не потянул уровень каталонцев, и "фурия движения" тоже оказалась не по силам, а потому Жуниор сменил футбольное гражданство на Доминиканское.

За национальную команду этнической родины он впервые сыграл только в этом году, а теперь поедет с олимпийской командой в Париж.

Мохамед Эльнени (Арсенал, Египет)

  • Опорный полузащитник
  • 32 года

Источник: Getty Images

На Олимпийских играх мы не увидим главную звезду в истории футбольного Египта Мохаммеда Салаха, но туда поедет другой звездный ветеран.

Мохамед в Париже будет уже в статусе свободного агента, ведь его контракт с лондонским Арсеналом истек и теперь придется искать новую команду.

Пау Кубарси и Фермин Лопес (Барселона, Испания)

  • Центральный защитник и центральный полузащитник
  • 17 лет и 21 год

Источник: Getty Images

На фоне Ламина Ямала дебют 17-летнего Пау Кубарси в Барселоне выглядел не столь круто, но все же. Паренек в таком юном возрасте смог завоевать место основного центрального защитника команды!

Хавбек "Блаугранас" в этом сезоне стал важной составляющей своей команды и забил целых 8 голов в Ла Лиге, а на Олимпиаде должен стать одним из ключевых игроков испанцев.

Даниил Сикан (Шахтер, Украина)

  • Форвард
  • 23 года

Источник: Getty Images

Сборная Украины не досчиталась многих игроков, которые боролись за путевку на турнир (Мудрик, Судаков, Бондаренко) и капитан Максим Таловеров будет единственным, кто ездил на Евро и поедет на Олимпиаду.

Но самым звездным игроком этой команды будет ее главный бомбардир, человек, забивший четыре гола в Лиге чемпионов - Даниил Сикан.

Надеемся, что Даниил сможет не просто показать свои голевые навыки, но и сразится за звание лучшего бомбардира турнира.

Хулиан Альварес (Ман Сити, Аргентина)

  • Форвард
  • 24 года

Источник: Getty Images

А вот и он – главная звезда Олимпиады в Париже. Нападающий Манчестер Сити в этом сезоне был одной из ключевых фигур своего клуба, а прямо сейчас готовится к финалу Копа Америка.

Вы только представьте, если этот паренек снова выигрывает все турниры?

На ISPORT вы можете ознакомиться с правилами проведения футбольного турнира и расписанием всех его матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада 2024

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