Чемпионы мира, новичок Баварии и Сикан: главные звезды футбольного турнира на Олимпиаде-2024

Олимпийский футбольный турнир начнется 24 июля во Франции. На нем примут участие 16 сборных со всего мира, в том числе и украинская команда.

Честно говоря, нынешний турнир нельзя назвать очень звездным, но ISPORT все же выделил дюжину футболистов, за которыми стоит понаблюдать на предстоящем турнире.

Майкл Олисе (Бавария, Франция)

Вингер

22 года

Источник: Getty Images

Вингер перед Олимпиадой сделал невероятно большой шаг в своей карьере – перебрался из Кристал Пелас в мюнхенскую Баварию.

Теперь Олисе можно смело называть одним из самых звездных игроков на Олимпиаде, ну или точно представителем одного из самых звездных клубов.

Наби Кейта (Вердер, Гвинея)

Центральный полузащитник

29 лет

Источник: Getty Images

Бывший звездный хавбек из Бундеслиги так и не смог стать лучшей версией себя в Англии, ведь в Ливерпуле его постоянно мучили травмы.

Для Гвинеи – это первая в истории Олимпида, поэтому на нее едет самый звездный футболист в новейшей истории этой страны.

Александер Ляказетт (Лион, Франция)

Форвард

33 года

Источник: Getty Images

Звездный нападающий хоть никогда и не был в числе самых лучших в мире, но провел очень крутую карьеру, много лет отыграв на ведущих ролях в лондонском Арсенале.

Сейчас он в родном Лионе и здесь Александер обрел вторую молодость, показывая очень качественный футбол в прошлом году. Самый опытный футболист хозяев турнира.

Эльдор Шомуродов (Кальяри, Узбекистан)

Форвард

29 лет

Источник: Getty Images

Сборная Узбекистана не частый гость на больших турнирах, поэтому совсем не удивительно, что главная звезда местного футбола поедет на турнир.

Николас Отаменди (Бенфика, Аргентина)

Центральный защитник

36 лет

Источник: Getty Images

Бенфика не отпустила на ОИ-2024 Анатолия Трубина, но своему капитану разрешила принять участие в турнире. Старейший игрок этого Олимпиады.

Отаменди поедет в Париж сразу после Копа Америка, где, будем откровенны, не является игроком основы своей национальной команды. Но, отпуск у ветерана в этом году будет достаточно коротким.

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Правый защитник

25 лет

Источник: Getty Images

Защитник ПСЖ без сомнений – лучший марокканский футболист современности и Марокко не участвовал на двух предыдущих турнирах, поэтому ничего удивительного, что Ашраф изъявил желание сыграть на Олимпиаде.

Наверное, Хакими одна из двух футболистов, которых можно назвать звездным футболистом не в будущем, не в прошлом, а Прямо сейчас.

Жуниор Фирпо (Лидс, Доминиканская Республика)

Левый защитник

27 лет

Источник: Getty Images

Когда-то этот парень был невероятно перспективным и должен был изменить Жорди Альбу в Барселоне и сборной Испании. Но на деле парень не потянул уровень каталонцев, и "фурия движения" тоже оказалась не по силам, а потому Жуниор сменил футбольное гражданство на Доминиканское.

За национальную команду этнической родины он впервые сыграл только в этом году, а теперь поедет с олимпийской командой в Париж.

Мохамед Эльнени (Арсенал, Египет)

Опорный полузащитник

32 года

Источник: Getty Images

На Олимпийских играх мы не увидим главную звезду в истории футбольного Египта Мохаммеда Салаха, но туда поедет другой звездный ветеран.

Мохамед в Париже будет уже в статусе свободного агента, ведь его контракт с лондонским Арсеналом истек и теперь придется искать новую команду.

Пау Кубарси и Фермин Лопес (Барселона, Испания)

Центральный защитник и центральный полузащитник

17 лет и 21 год

Источник: Getty Images

На фоне Ламина Ямала дебют 17-летнего Пау Кубарси в Барселоне выглядел не столь круто, но все же. Паренек в таком юном возрасте смог завоевать место основного центрального защитника команды!

Хавбек "Блаугранас" в этом сезоне стал важной составляющей своей команды и забил целых 8 голов в Ла Лиге, а на Олимпиаде должен стать одним из ключевых игроков испанцев.

Даниил Сикан (Шахтер, Украина)

Форвард

23 года

Источник: Getty Images

Сборная Украины не досчиталась многих игроков, которые боролись за путевку на турнир (Мудрик, Судаков, Бондаренко) и капитан Максим Таловеров будет единственным, кто ездил на Евро и поедет на Олимпиаду.

Но самым звездным игроком этой команды будет ее главный бомбардир, человек, забивший четыре гола в Лиге чемпионов - Даниил Сикан.

Надеемся, что Даниил сможет не просто показать свои голевые навыки, но и сразится за звание лучшего бомбардира турнира.

Хулиан Альварес (Ман Сити, Аргентина)

Форвард

24 года

Источник: Getty Images

А вот и он – главная звезда Олимпиады в Париже. Нападающий Манчестер Сити в этом сезоне был одной из ключевых фигур своего клуба, а прямо сейчас готовится к финалу Копа Америка.

Вы только представьте, если этот паренек снова выигрывает все турниры?

На ISPORT вы можете ознакомиться с правилами проведения футбольного турнира и расписанием всех его матчей.

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