ПСЖ не отпустил двоих футболистов на Олимпиаду-2024

Французы хотели принять участие в важном турнире, но руководство оказалось против.

Футболисты ПСЖ Брэдли Барколя и Уоррен Заир-Эмери не поедут на Олимпиаду: клуб хочет их поберечь. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Французский клуб решил не отпускать молодых игроков на летние Олимпийские игры в Париже.

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Оба игрока были включены в предварительный список сборной Франции, но руководство ПСЖ опасается, что участие в двух крупных турнирах подряд может привести к перегрузке футболистов.

Официальное решение клуба будет доведено до сведения главного тренера олимпийской сборной Франции Тьерри Анри в ближайшее время.

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