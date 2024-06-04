Челси запретил своему игроку участвовать в Олимпийских играх

Лондонцы, вероятно, не хотят, чтобы Энцо переутомлялся этим летом.

Челси запретил хавбеку Энцо Фернандесу участвовать в Олимпиаде. Об этом сообщает издание TyC Sports.

23-летний футболист не вошел в состав сборной Аргентины для подготовки к Играм. Клуб не разрешил Энцо поехать на турнир, несмотря на его желание и попытки обсудить этот вопрос с руководством.

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Напомним, в минувшем сезоне Фернандес провел 40 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых ему удалось забить семь голов и отдать три ассиста.

С 21 июня по 15 июля пройдет Копа Америка, где игрок будет выступать за свою сборную. Первый матч Аргентины состоится в стартовый день турнира.

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