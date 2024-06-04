Челси хочет приобрести игрока-неудачника Баварии

Упамекано может перебраться в стан лондонского клуба.

Челси рассматривает покупку защитника Баварии Дайо Упамекано этим летом. Об этом сообщает издание BILD.

Мюнхенцы намерены подписать Джонатана Та из Баера и для этого должна продать одного из своих игроков. Среди кандидатов — Ким Мин Чже, Маттейс де Лигт и Дайо Упамекано, однако выбор пал на француза из-за его частных ошибок при игре в обороне.

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Напомним, действующий контракт 25-летнего футболиста с Баварией рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне не счету Упамекано один гол в 25 матчах Бундеслиги.

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