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Бавария возобновила переговоры с Дэвисом о новом контракте

Вероятность того, что канадец останется в Мюнхене, заметно возрасла.
Вчера, 23:37
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

По ходу сезона-2023/24 ситуация складывалась так, что Альфонсо Дэвис покинет Баварию и перейдет в Реал.

Канадский защитник отказывался продлевать контракт с "ротен", ожидая, что клубы сумеют договориться о его трансфере.

Однако, судя по всему, ситуация поменялась. Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, Бавария и Дэвис возобновили переговоры о продлении соглашения.

Стороны провели начальную стадию обсуждений, начав переговоры с чистого листа. 

По информации источника, в том, чтобы сохранить 23-летнего футболиста, заинтересован новый главный тренер команды Венсан Компани.

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В прошедшем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 42 матчах Баварии во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и шесть результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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