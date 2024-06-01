Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель

Стала известна зарплата Венсана Компани в Баварии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, бельгийский специалист будет получать 7-9 миллионов евро в сезон, включая бонусы. Эта сумма примерно равна или равна зарплате Томаса Тухеля, который получал 9 миллионов евро, включая бонусы.

Компани будет зарабатывать больше чем Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн, которым платили по 6 миллионов евро каждому, включая бонусы.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгиец хочет видеть в Баварии Александра Зинченко .

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