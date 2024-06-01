iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель

Венсан будет получать приличные деньги.
Сегодня, 00:06
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Стала известна зарплата Венсана Компани в Баварии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, бельгийский специалист будет получать 7-9 миллионов евро в сезон, включая бонусы. Эта сумма примерно равна или равна зарплате Томаса Тухеля, который получал 9 миллионов евро, включая бонусы.

Компани будет зарабатывать больше чем Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн, которым платили по 6 миллионов евро каждому, включая бонусы.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгиец хочет видеть в Баварии Александра Зинченко .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Венсан Компани

Статьи по теме

Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани
Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник
Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина00:59
Экс-голкипер сборной Украины получил страшную травму в матче медиа-турнира Пике
Другие страны00:37
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Европа00:06
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Вчера, 23:33
Украина23:33
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Европа23:03
Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома
Бокс22:58
Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
Европа22:37
Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель
Украина22:35
"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе
Европа21:59
Наполи нашел нового главного тренера
Бокс21:33
"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK