Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Венсан будет получать приличные деньги.
Стала известна зарплата Венсана Компани в Баварии.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, бельгийский специалист будет получать 7-9 миллионов евро в сезон, включая бонусы. Эта сумма примерно равна или равна зарплате Томаса Тухеля, который получал 9 миллионов евро, включая бонусы.
Компани будет зарабатывать больше чем Ханси Флик и Юлиан Нагельсманн, которым платили по 6 миллионов евро каждому, включая бонусы.
Напомним, ранее сообщалось, что бельгиец хочет видеть в Баварии Александра Зинченко .
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