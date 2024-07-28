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Бывший тренер сборной Украины оценил победу ребят Ротаня над Марокко: "Были близки к катастрофе"

Йожеф Сабо похвалил олимпийскую сборную Украины за матч с Марокко.
Сегодня, 17:43
Украина - Марокко / Getty Images
Украина - Марокко / Getty Images

Вчера, 27 июля, олимпийская сборная Украины одержала победу во втором туре группового этапа. Подопечные Руслана Ротаня в безумном матче обыграли представителей Марокко.

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Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги матча против олимпийской команды Марокко, обратившись к подопечным Руслану Ротаню:

"Признаюсь, очень перенервничал. Для меня эта игра была "валидольной" от начала и до финального свистка арбитра. Первый тайм вселял оптимизм и в общем-то хорошо складывался для нашей команды. Просматривалась организованная игра, ребята неплохо работали с мячом, демонстрировали напор и желание. .

Но и Марокко проявляло себя, особенно ощущалось их преимущество на правом фланге, где они регулярно создавали численное преимущество. Несколько раз мы были близки к катастрофе, когда соперники, словно сквозь масло, проходили к стойке наших ворот.

Во втором тайме позиционная ошибка, потеря позиции привела к фолу последней надежды, изъятию центрального защитника и пенальти в наши ворота. При счете 1:1 нам пришлось решать трудную задачу – в меньшинстве не просто отбиваться, а искать свой шанс на победу.

Марокканцы значительно прибавили в игре во втором тайме, регулярно создавали опасные моменты у наших ворот, не давая передышки. Однако упорство, сила воли, характер позволили нашим олимпийцам забить невероятный гол в самой концовке игры. Не обошлось без доли везения, но ведь ее нужно заслужить. Спасибо ребятам и тренерам за эту волевую и столь необходимую победу", - резюмировал Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, решающий матч группового этапа на Олимпиаде наша команда сыграет против Аргентины уже во вторник, 30 июля. Старт встречи в 18.00.

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