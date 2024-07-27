Украина U-23 - Марокко U-23 2:1: обзор матча и результат игры 27.07.2024
В субботу, 27 июля, в Сент-Этьене на Стад Жоффруа-Гишар прошел матч второго тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 между сборными Украины и Марокко.
Команды по разному провели стартовые игры: в то время как украинцы сенсационно проиграли Ираку, марокканцы не менее сенсационно одолели Аргентину.
Подопечные Руслана Ротаня провели очень качественный первый тайм, в котором соперник ничего не создал у ворот Кирилла Фесюна.
"Желто-синие" в свою очередь провели ряд атак, одна из которых завершилась голом. Максим Брагару прострелил на линию вратарской, где Дмитрий Крыськив ударом в касание отправил мяч в ближний угол.
Если до перерыва украинцы играли с позиции силы, то после него они перешли к очень осторожной игре по счету. И, к сожалению, это сыграло плохую шутку с командой.
Позволив оппонентам штурмовать свои ворота, украинские футболисты допустили опасную атаку, которую Владимир Салюк прервал ценой фола.
Центрбек Черноморца завалил соперника в собственной штрафной, за что судья предъявил ему желтую карточку и назначил пенальти.
Однако затем все стало куда хуже. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение - Салюк получил прямую красную карточку. К "точке" подошел Суфьян Рахими, который не оставил шансов голкиперу украинской команды.
После такого было сложно рассчитывать на победу: команда осталась в меньшинстве, а марокканцы настроились вырвать победу. Поэтому главным вопросом было "а сможет ли Украина выстоять?".
Это была непростая задача, учитывая то, сколько судьи на турнире добавляют к основному времени. И тут главным героем стал Фесюн, исполнивший несколько отличных сейвов.
Более того, Украина даже смогла вырвать победу! Убежав в контратаку в добавленное время, "желто-синие" разыграли комбинацию, в результате которой Игорь Краснопир с близкого расстояния сделал счет 2:1, принеся тем самым своей стране три очка.
После второго тура ситуация в группе В повторяет то, что мы видели на Евро-2024 в исполнении главной команды страны: все сборные квартета имеют по три очка. Украина же занимает третье место. В последнем туре команда Ротаня сыграет с Аргентиной, которая возглавляет таблицу.
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Статистика матча Украина U-23 - Марокко U-23 второго тура Олимпиады-2024
Украина U-23 - Марокко U-23 2:1
Голы: Крыськив (22), Краснопир (90+8) - Рахими (64, пен.)
Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 2.19
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 11 - 17
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 17 - 7
Украина U-23: Фесюн - Мартынюк (Сыч, 74), Салюк, Батагов, Крупский - Рубчинский, Крыськив (Таловеров, 64), Михайленко (Федор, 78) - Хлань, Сикан (Краснопир, 64), Брагару (Очеретько, 64).
Марокко U-23: Мунир - Хакими, Эль-Аззузи (Накач, 87), Букамир (Кехта, 74), Эль-Уахди - Ричардсон, Таргаллин, Эль-Ханнусс - Эззальзули, Рахими (Маухуб, 87), Бен Сегир (Ахомаш, 87).
Предупреждения: Сикан, Хлань, Рубчинский, Крупский, Сыч - Ричардсон, Хакими.
Удаление: Салюк, 63 (Украина, прямая красная карточка).
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