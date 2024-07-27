Украина U-23 - Марокко U-23 2:1: обзор матча и результат игры 27.07.2024

Играя последние полчаса вдесятером, "желто-синие" не только сдержали натиск соперника, но и сумели забить победный гол.

В субботу, 27 июля, в Сент-Этьене на Стад Жоффруа-Гишар прошел матч второго тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 между сборными Украины и Марокко.

Команды по разному провели стартовые игры: в то время как украинцы сенсационно проиграли Ираку, марокканцы не менее сенсационно одолели Аргентину.

Подопечные Руслана Ротаня провели очень качественный первый тайм, в котором соперник ничего не создал у ворот Кирилла Фесюна.

"Желто-синие" в свою очередь провели ряд атак, одна из которых завершилась голом. Максим Брагару прострелил на линию вратарской, где Дмитрий Крыськив ударом в касание отправил мяч в ближний угол.

Источник: Getty Images

Если до перерыва украинцы играли с позиции силы, то после него они перешли к очень осторожной игре по счету. И, к сожалению, это сыграло плохую шутку с командой.

Позволив оппонентам штурмовать свои ворота, украинские футболисты допустили опасную атаку, которую Владимир Салюк прервал ценой фола.

Центрбек Черноморца завалил соперника в собственной штрафной, за что судья предъявил ему желтую карточку и назначил пенальти.

Источник: Getty Images

Однако затем все стало куда хуже. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение - Салюк получил прямую красную карточку. К "точке" подошел Суфьян Рахими, который не оставил шансов голкиперу украинской команды.

После такого было сложно рассчитывать на победу: команда осталась в меньшинстве, а марокканцы настроились вырвать победу. Поэтому главным вопросом было "а сможет ли Украина выстоять?".

Это была непростая задача, учитывая то, сколько судьи на турнире добавляют к основному времени. И тут главным героем стал Фесюн, исполнивший несколько отличных сейвов.

Более того, Украина даже смогла вырвать победу! Убежав в контратаку в добавленное время, "желто-синие" разыграли комбинацию, в результате которой Игорь Краснопир с близкого расстояния сделал счет 2:1, принеся тем самым своей стране три очка.

Источник: Getty Images

После второго тура ситуация в группе В повторяет то, что мы видели на Евро-2024 в исполнении главной команды страны: все сборные квартета имеют по три очка. Украина же занимает третье место. В последнем туре команда Ротаня сыграет с Аргентиной, которая возглавляет таблицу.

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Статистика матча Украина U-23 - Марокко U-23 второго тура Олимпиады-2024

Украина U-23 - Марокко U-23 2:1

Голы: Крыськив (22), Краснопир (90+8) - Рахими (64, пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 2.19

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 11 - 17

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 17 - 7

Украина U-23: Фесюн - Мартынюк (Сыч, 74), Салюк, Батагов, Крупский - Рубчинский, Крыськив (Таловеров, 64), Михайленко (Федор, 78) - Хлань, Сикан (Краснопир, 64), Брагару (Очеретько, 64).

Марокко U-23: Мунир - Хакими, Эль-Аззузи (Накач, 87), Букамир (Кехта, 74), Эль-Уахди - Ричардсон, Таргаллин, Эль-Ханнусс - Эззальзули, Рахими (Маухуб, 87), Бен Сегир (Ахомаш, 87).

Предупреждения: Сикан, Хлань, Рубчинский, Крупский, Сыч - Ричардсон, Хакими.

Удаление: Салюк, 63 (Украина, прямая красная карточка).

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