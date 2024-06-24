Забарный высказался о возможном участии на Олимпиаде в Париже

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный высказался о возможности выступить на Олимпиаде.

"По поводу Олимпиады – знаю, Украина впервые вышла на этот турнир, очень важный, все понимаю, как это для страны. Но если поеду на Олимпиаду – пропущу подготовку к сезону, восстановлению, отдыху. Не говорю, что это критично, но это очень важно, скажу честно.

Потому что сезон в Англии – круглый год ты работаешь, каждую неделю игра. Очень важно правильно подготовиться. Помню, когда в прошлом году не уехал с молодежкой, у меня еще была проблема с голеностопом. Чувствовал, что мне нужно восстановиться.

Думаю, сделал правильное решение. Подготовился к сезону, провел полноценный сбор с командой. Отыграл все матчи в сезоне. Как видим, до этого приносил сборной результаты, отдавался каждому матчу – так же и сейчас".

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"Не могу просто 24/7 играть в футбол. Честно, очень хочу. Просто понимаю, если буду везде – могу выгореть. Мне очень грустно, что да есть. Думаю, ребята, у которых нет больше игровой практики в клубах, они должны играть. Которые заслуживают этого шанса играть на таком турнире. Они должны ехать и играть, получать опыт на столь крупных турнирах, это 100%.

Понимаю, если уеду, могу и не подготовиться к следующему сезону и забрать чье-то место. Для меня важно, чтобы футболист развивался, тем более, на таком турнире. Чтобы ребята ехали и набирались опыта.

Мы не просто говорим о каком-то результате. Естественно, хотим, но должны развивать и свой футбол. Нам нужны игроки сборной.

Честно скажу, очень хочу. Я бы каждый день играл", – сказал Забарный в интервью УАФ.

Напомним, уже в среду, 26 июня, сборная Украины сыграет свой третий матч в группе Е в рамках Евро-2024 против Бельгии.

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