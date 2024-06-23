Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (2:0).

Наставник ближайшего соперника Украины пожаловался на плохую реализацию моментов его подопечными.

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"Мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Мы счастливы, что взяли эти три очка и теперь посмотрим, что будет в следующем матче.

Мы высоко прессинговали, пытались выиграть мяч на половине поля соперника. Румыния любит контролировать игру. Против них непросто играть, но наш настрой был хорошим.

Я очень рад, что мы выиграли в этом матче. Нам было очень важно завоевать эти три очка, и, конечно, мы упустили несколько моментов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть матч раньше.

Я думаю, что можно было забить три, четыре или пять голов. Это прекрасно, что мы создаем такие моменты, и мы должны быть терпеливы", - приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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