Бельгия - Румыния 2:0: обзор матча и результат игры 22.06.2024

В субботу, 22 июня, в Кельне на Рейн Энерги Штадионе программу второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 закрывали сборные Бельгии и Румынии.

Бельгийцы, которые начинали эту встречу в статусе последней команды группы Е, сразу же взялись за дело.

Юри Тилемансу хватило всего 73 секунды, чтобы открыть счет матча. Этот гол стал третьим самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

По ходу первого тайма обе команды создавали моменты, но они были не самыми опасными, а потому на перерыв они ушли при минимальном преимуществе подопечных Доменико Тедеско.

В середине второй половины поединка Ромелу Лукаку выскочил на свидание с вратарем и отправил мяч в сетку. Однако, как и в случае с двумя его голами в первом матче, это взятие ворот было отменено - у форварда зафиксировали офсайд.

Источник: Getty Images

За десять минут до конца основного времени Бельгия все же обезопасила себя от случайной потери очков.

Кун Кастельс выбил мяч вперед, который в итоге добрался до Кевина Де Брюйне. Капитан "красных дьяволов" в падении опередил голкипера румынской сборной и отметился первым голом на турнире.

Бельгия завоевала победу, которая подняла ее на второе место и создала ситуацию, при которой у всех команд после двух туров по три очка. Румыния осталась первой, Словакия идет третьей, а Украина опустилась на четвертую строчку.

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Статистика матча Бельгия - Румыния группового этапа Евро-2024

Бельгия - Румыния 2:0

Голы: Тилеманс, 2, Де Брюйне, 80.

Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.95

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 19 - 13

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 9 - 10

Бельгия: Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген - Доку (Карраско, 72), Тилеманс (Мангала, 72), Онана, Теат (Дебаст, 77) - Де Брюйне, Лукаку, Лукебакио (Троссард, 56).

Румыния: Нице - Рациу (Сореску, 90), Дрэгушин, Бурке, Банку - М. Марин (Олару, 68) - Ман, Р. Марин, Станчу, Михейле (Хаджи, 68) - Дрэгуш (Алибек, 81).

Предупреждения: Лукебакио - Банку, М. Марин.

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