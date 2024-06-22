iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Турция - Португалия 0:3: обзор матча и результат игры 22.06.2024

Роналду и компания не испытали проблем во второй игре на турнире.
Сегодня, 20:57
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images

В субботу, 22 июня, в Дотрмунде на Сигнал Идуна Парк состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором встретились Турция и Португалия.

Уже по итогам первого тайма португальцы оформили для себя комфортное преимущество в два гола.

Сначала на 21-й минуте Бернарду Силва воспользовался ситуацией и из пределов штрафной площади отправил мяч в правый угол ворот турецкой сборной.

А спустя семь минут случилось курьезное недопонимание между Саметом Акайдыном и Алтаем Байындыром, которое вылилось в очередной автогол на турнире.

Источник: Getty Images

После перерыва команда Роберто Мартинеса сумела довести счет до разгромного. Это Криштиану Роналду избежал офсайда и выскочил на свидание с вратарем.

Но, к удивлению многих, 39-летний форвард решил не пробить, а отдать передачу на Бруно Фернандеша, который бежал параллельным курсом.

После этого Португалия, по сути, бросила играть, а у Турции ничего не получалось впереди.

В итоге Португалия завоевала вторую победу, которой гарантировала себе первое место группы F и место в плей-офф турнира. Турция же занимает второе место, имея в активе три очка.

Читай также: Грузия снова выдала "огненный" поединок, сыграв вничью с Чехией

Статистика матча Турция - Португалия группового этапа Евро-2024

Турция - Португалия 0:3
Голы: Б. Силва, 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56.

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.73
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 16 - 8

Турция: Байындыр - Челик, Акайдын (Демирал, 75), Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58), Акгюн (Гюлер, 70), Кокчу (Язиджи, 46), Актюркоглу (Йылдыз, 58) - Йылмаз.

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 68), Диаш, Пепе (А. Силва, 83), Мендеш - Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Предупреждения: Бардакчи, Акайдын, Челик - Леау, Пальинья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Турции сборная Португалии

Статьи по теме

Евро-2024: Португалия присоединилась к Германии и Испании в плей-офф Евро-2024: Португалия присоединилась к Германии и Испании в плей-офф
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины
Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024 Гол в ворота Украины попал в число лучших в первом туре группового этапа Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202421:45
"Показали, что у нас есть яйца": Зинченко высказался о волевой победе над Словакией
Евро-202421:23
Евро-2024: Португалия присоединилась к Германии и Испании в плей-офф
Евро-202421:12
Забарный доигрывал игру с Румынией с травмой - журналист
Евро-202421:03
Евро-2024: конкуренты Украины, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Евро-202420:57
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро-2024
Евро-202420:32
Роналду установил еще один рекорд Евро
Украина20:23
Степановский будет совмещать работу в сборной Украины с работой в эстонском клубе
Европа20:02
Капитан Реала согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Олимпийские виды19:57
Женская сборная Украины обидно уступила в финале чемпионата Европы по фехтованию на саблях
Формула 119:43
Гран-при Испании: Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен - второй
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK