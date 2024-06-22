Турция - Португалия 0:3: обзор матча и результат игры 22.06.2024

Роналду и компания не испытали проблем во второй игре на турнире.

В субботу, 22 июня, в Дотрмунде на Сигнал Идуна Парк состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024, в котором встретились Турция и Португалия.

Уже по итогам первого тайма португальцы оформили для себя комфортное преимущество в два гола.

Сначала на 21-й минуте Бернарду Силва воспользовался ситуацией и из пределов штрафной площади отправил мяч в правый угол ворот турецкой сборной.

А спустя семь минут случилось курьезное недопонимание между Саметом Акайдыном и Алтаем Байындыром, которое вылилось в очередной автогол на турнире.

Источник: Getty Images

После перерыва команда Роберто Мартинеса сумела довести счет до разгромного. Это Криштиану Роналду избежал офсайда и выскочил на свидание с вратарем.

Но, к удивлению многих, 39-летний форвард решил не пробить, а отдать передачу на Бруно Фернандеша, который бежал параллельным курсом.

После этого Португалия, по сути, бросила играть, а у Турции ничего не получалось впереди.

В итоге Португалия завоевала вторую победу, которой гарантировала себе первое место группы F и место в плей-офф турнира. Турция же занимает второе место, имея в активе три очка.

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Статистика матча Турция - Португалия группового этапа Евро-2024

Турция - Португалия 0:3

Голы: Б. Силва, 21, Акайдын, 28 (аг), Фернандеш, 56.

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 1.73

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 16 - 8

Турция: Байындыр - Челик, Акайдын (Демирал, 75), Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58), Акгюн (Гюлер, 70), Кокчу (Язиджи, 46), Актюркоглу (Йылдыз, 58) - Йылмаз.

Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 68), Диаш, Пепе (А. Силва, 83), Мендеш - Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Фернандеш - Б. Силва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Предупреждения: Бардакчи, Акайдын, Челик - Леау, Пальинья.

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