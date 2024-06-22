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Грузия - Чехия: Обзор и результат матча чемпионата Европы 22.06.2024

"Крестоносцы" продемонстрировали невероятную самоотдачу в обороне, заслужив на положительный результат.
Сегодня, 17:59

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы Грузия встретилась с Чехией.

Номинальные гости имели два великолепных момента уже на старте встречи, но с ударами Патрика Шика справился Гиорги Мамардашвили.

Грузины, выдержав стратовый натиск, попытались пойти в свои атаки, однако с последним пасом и ударом у подопечных Вилли Саньоля возникали проблемы.

На 14-ой минуте Лукаш Провод пытался пробить Мамардашвили с дальней дистанции. Чеху должен был помочь рикошет, но Гиорги справился с этим.

Чуть позже Чехия все же забила немного курьезно. Впрочем, эпизод просмотрели на VAR и оказалось, что автор мяча Адам Гложек сыграл рукой.

В конце первого тайма подопечные Ивана Гашека еще раз сыграли рукой, но уже в своей штрафной. Сделал это Робин Гранац и в итоге судья матча назначил пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе.

Чехи имели после этого еще одну очень опасную атаку, которая закончилась тем, что после вбрасывания аута Патрик Шик пробил по воротам, а Мамардашвили сумел совершить великолепный сейв.

Во втором тайме уже не было такого количества событий на поле, однако, еще одно взятие ворот зрители увидели. Его автором стал уже упомянутый Шик.

Также стоит отметить практически 100% момент у Грузии в самом конце поединка. Колектив Вилли Саньоля выбежал в контратаку 3 в 2, но Саба Лобжанидзе, вышедший на замену отправил мяч выше ворот.

Статистика матча Чемпионата Европы Грузия - Чехия

Грузия - Чехия 1:1

Голы: Микаутадзе, 45+4 - Шик, 59

xG: 0.93 - 3.06
Удары: 5 - 24
Удары в створ ворот: 2 - 10
Владение мячом: 44% - 56%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия чехия

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