Сикан подтвердил, что сыграет на Олимпиаде

Нападающий Шахтера Даниил Сикан подтвердил, что сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Футболист сообщил, что в начале июля отправится в расположение олимпийской сборной Украины.

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"В первую очередь хочу поблагодарить Мистера и Дарио Срну за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, но и для всей страны. Мы понимаем, что это первые олимпийские футбольные игры для нашей страны. И мы бы очень хотели там принять максимальное участие и в таком максимально составе, в котором мы играли на молодежном Евро.

Конечно, это очень тяжело. Но мы будем стараться как можно быстрее понять этот футбол, в который Руслан Петрович хочет играть. И надеюсь, что мы добьемся положительных эмоций, положительного результата на этом турнире.

Очень хотел на Олимпиаду. Я очень счастлив, как и все ребята. 6 июля у нас товарищеская игра в Шахтере, 7 числа мы поедем во Францию, а 9 июля - первая тренировка", - сказал Сикан в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, ранее Илья Забарный высказался о возможном участии в Олимпиаде в Париже.

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