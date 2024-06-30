iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сикан подтвердил, что сыграет на Олимпиаде

Шахтер отпустит своего нападающего в олимпийскую сборную Украины.
Сегодня, 13:59
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Нападающий Шахтера Даниил Сикан подтвердил, что сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Футболист сообщил, что в начале июля отправится в расположение олимпийской сборной Украины.

Читай также: Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде

"В первую очередь хочу поблагодарить Мистера и Дарио Срну за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, но и для всей страны. Мы понимаем, что это первые олимпийские футбольные игры для нашей страны. И мы бы очень хотели там принять максимальное участие и в таком максимально составе, в котором мы играли на молодежном Евро.

Конечно, это очень тяжело. Но мы будем стараться как можно быстрее понять этот футбол, в который Руслан Петрович хочет играть. И надеюсь, что мы добьемся положительных эмоций, положительного результата на этом турнире.

Очень хотел на Олимпиаду. Я очень счастлив, как и все ребята. 6 июля у нас товарищеская игра в Шахтере, 7 числа мы поедем во Францию, а 9 июля - первая тренировка", - сказал Сикан в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, ранее Илья Забарный высказался о возможном участии в Олимпиаде в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры шахтер Олимпийская сборная Украины Даниил Сикан Олимпиада 2024

Статьи по теме

Легионер Шахтера прокомментировал решение вернуться в клуб Легионер Шахтера прокомментировал решение вернуться в клуб
Шахтер в шаге от подписания экзотического легионера - журналист Шахтер в шаге от подписания экзотического легионера - журналист
Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Легионер Шахтера решил вернуться в клуб Легионер Шахтера решил вернуться в клуб
Помочь журналистам

Видео

Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Германия - Дания 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс15:12
"Тело продолжает расти": Лопес не исключил, что может сменить весовую категорию
Европа15:10
Определилась судьба Спаллетти в сборной Италии после провала на Евро-2024
Бокс14:45
"Это ужасает": Чжилей оценил победу над Уайлдером
Европа14:39
Наполи распрощался с основным полузащитником и еще пятью игроками
Бокс14:05
Чемпион мира изъявил желание провести бой с Уайлдером
Украина13:59
Сикан подтвердил, что сыграет на Олимпиаде
Украина13:36
Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
Евро-202413:29
Украинский арбитр получил назначение на матч плей-офф Евро-2024
Другие страны13:23
Винисиус оконфузился на Копа Америка, попытавшись сделать чумной финт
Евро-202412:56
Саутгейт оценил вероятность отставки в случае поражения от Словакии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK