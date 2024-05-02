"Просыпаюсь и плачу": Потеря признался, как на него повлияла полномасштабная война

Украинский боец рассказал о своем состоянии перед поединком с бразильцем Перейрой.

Украинский боец UFC Игорь Потеря рассказал, как на него повлияла развязанная россией полномасштабная война против Украины.

Спортсмен отметил, что вторжение захватчиков в его родную страну сказалось на его психологическом состоянии.

Читай также: Потеря озвучил амбициозную цель после дебютной победы в новом весе

"Два года назад у меня были проблемы с моим разумом. Почему? Потому что все знают ситуацию в моей стране. Я потерял много друзей и плачу из-за этого внутри.

Я не мог сосредоточиться на боях, так как думал только о том, что происходит в моей стране. Просто, как я уже сказал, погибло много людей, много моих друзей. Я просыпаюсь и плачу.

Теперь все изменилось в моем сознании. Я стал гораздо сильнее. Очень важная вещь для каждого бойца - быть сильным внутри", - приводит слова Потери Cageside Press.

Напомним, что 4 мая в рамках шоу UFC 301 в Рио-де-Жанейро Игорь Потеря проведет бой с бразильцем Мишелем Перейрой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!