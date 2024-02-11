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Потеря озвучил амбициозную цель после дебютной победы в новом весе

Украинский боец UFC сделал громкое заявление о планах на будущее.
Сегодня, 12:28
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Украинский боец UFC Игорь Потеря высказался о своей победе над Робертом Брычеком на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе.

Украинец после успешного дебюта в среднем весе заявил, что его целью является чемпионский титул.

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"Будь осторожен, чемпион. Эти кулаки - самое опасное оружие в мире. Украинские катапульты.

Я молод, я голоден, я красив, и никто не может победить меня в этой весовой категории. Потому что меня зовут Игорь "The Duelist" Потеря.

Я парень из Украины. Я верю в Бога. И однажды я стану чемпионом UFC в среднем весе", - сказал Потеря после боя.

Напомним, что в своем предыдущем поединке еще в полутяжелом весе Потеря потерпел досрочное поражение от бразильского дебютанта UFC Родолфо Беллато.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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