Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком
Украинец Игорь Потеря (20-5) одержал победу над польским соперником в рамках UFC Fight Night 236.
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 февраля, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Читай также: "Что-то происходит с моим телом, оно отказывает": Потеря назвал причину поражения от дебютанта UFC
Для украинца, ранее выступавшего в полутяжелой весовой категории, этот поединок стал дебютным в лимите договорного веса - до 85,3 кг, а вышел он в октагон на коротком уведомлении, приняв вызов всего за неделю до боя.
Потеря выглядел лучше на протяжении противостояния и в третьем раунде сумел отправить оппонента в нокдаун, но закончить поединок досрочно не удалось.
Potieria ALMOST put Bryczek to SLEEP!#UFCVegas86 pic.twitter.com/EudwI7xrU4— Degenerate George (@DGen_george) February 11, 2024
Тем не менее по итогам боя судьи единогласным решением отдали победу украинцу со счетом 30-27, 30-27, 29-28.
Напомним, что в своем предыдущем поединке Потеря потерпел досрочное поражение от бразильского дебютанта UFC Родолфо Беллато.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!