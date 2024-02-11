Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком

Украинец Игорь Потеря (20-5) одержал победу над польским соперником в рамках UFC Fight Night 236.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 февраля, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Для украинца, ранее выступавшего в полутяжелой весовой категории, этот поединок стал дебютным в лимите договорного веса - до 85,3 кг, а вышел он в октагон на коротком уведомлении, приняв вызов всего за неделю до боя.

Источник: Getty Images

Потеря выглядел лучше на протяжении противостояния и в третьем раунде сумел отправить оппонента в нокдаун, но закончить поединок досрочно не удалось.

Тем не менее по итогам боя судьи единогласным решением отдали победу украинцу со счетом 30-27, 30-27, 29-28.

Источник: Getty Images

Напомним, что в своем предыдущем поединке Потеря потерпел досрочное поражение от бразильского дебютанта UFC Родолфо Беллато.

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