iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком

Украинский боец выиграл поединок единогласным решением судей.
Сегодня, 09:34
Потеря одержал победу над Брычеком / Getty Images
Потеря одержал победу над Брычеком / Getty Images

Украинец Игорь Потеря (20-5) одержал победу над польским соперником в рамках UFC Fight Night 236.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 февраля, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Читай также: "Что-то происходит с моим телом, оно отказывает": Потеря назвал причину поражения от дебютанта UFC

Для украинца, ранее выступавшего в полутяжелой весовой категории, этот поединок стал дебютным в лимите договорного веса - до 85,3 кг, а вышел он в октагон на коротком уведомлении, приняв вызов всего за неделю до боя.

Источник: Getty Images

Потеря выглядел лучше на протяжении противостояния и в третьем раунде сумел отправить оппонента в нокдаун, но закончить поединок досрочно не удалось.

Тем не менее по итогам боя судьи единогласным решением отдали победу украинцу со счетом 30-27, 30-27, 29-28.

Источник: Getty Images

Напомним, что в своем предыдущем поединке Потеря потерпел досрочное поражение от бразильского дебютанта UFC Родолфо Беллато.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

Статьи по теме

Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Президент UFC назвал новую дату поединка Макгрегор - Чендлер Президент UFC назвал новую дату поединка Макгрегор - Чендлер
Легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300 Легенда ММА призвал организовать третий бой Макгрегор - Диаз на UFC 300
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон11:20
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место состоятся женский и мужской пасьюты
Биатлон11:11
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
Европа11:05
Разгром в подарок: Лунин показал, как встретил 25-летие после триумфа в матче с Жироной
Европа11:00
Экс-тренер Челси опроверг слухи о контактах с Барселоной
Европа10:35
"Результат говорит сам за себя": Лунин оценил разгром Жироны Довбика и Цыганкова
Европа10:31
Филлипс - о требле: Сидя на скамейке, не чувствуешь, что это твоя медаль
Водные10:05
Чемпионат мира по плаванию: Говоров не квалифицировался в полуфинал 50 м баттерфляем
Европа09:50
Алонсо: О шансах на титул поговорим в мае
ММА09:34
Потеря успешно дебютировал в новом весе в UFC, одержав победу над поляком
Европа09:25
Анчелотти сравнил Беллингема с легендарным хавбеком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK