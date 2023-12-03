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"Что-то происходит с моим телом, оно отказывает": Потеря назвал причину поражения от дебютанта UFC

Соперник украинца вырвал победу в поединке, побывав в нокдауне.
Сегодня, 14:41
Потеря потерпел поражение от Беллато / Getty Images
Потеря потерпел поражение от Беллато / Getty Images

Украинский боец полутяжелого веса Игорь Потеря прокомментировал свое поражение в поединке с бразильским дебютантом UFC Родолфо Беллато.

"Честно, я не расстроен, мне просто обидно, что в который раз что-то происходит с моим телом и оно отказывает. Год назад врач заключил, что у меня хроническая усталость, это все потому, что я очень много тренируюсь и все силы отдаю в зале. И сам это знаю.

Я знаю, на что я способен и что я умею. Но, к сожалению, в самый неподходящий момент в который раз такая беда с телом. Дух у меня не отнять, я всегда иду и буду идти до конца! Я Украинец и горжусь этим.

Возможно, действительно нужно задуматься о смене весовой категории, ведь я очень маленький для тяжей. Но я всю жизнь сражаюсь с большими пацанами и ни о чем не жалею. Сделаю выводы с командой и вернусь непобедимым".

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"Хочу сказать, что на каждого из нас у Боженьки свои планы, поэтому прежде всего нужно оставаться человеком и верить в свои силы и никогда не сдаваться. Я за все максимально благодарен Богу, пути Господни неисповедимы, так что чем дальше, тем интереснее.

Отдаю должное своему сопернику, я видел четыре раза, как у него закатывались глаза, я бил очень сильно и не понимал, почему судья не останавливает поединок, но мой соперник это все пережил и сделал свою работу. С чем поздравляю его и желаю скорейшего восстановления.

Всем спасибо за вашу поддержку, дорогие, она чувствуется. Всем счастья", - написал Потеря в Instagram.

Напомним, что поражение от Беллато стало для Потери третьим в UFC в четырех боях. 

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