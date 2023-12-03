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Потеря потерпел драматичное поражение от бразильского соперника

Оппонент украинца побывал в тяжелом нокдауне, но сумел переломить ход схватки.
Сегодня, 09:56
Потеря уступил Беллато / Getty Images
Потеря уступил Беллато / Getty Images

Украинский боец полутяжелого веса Игорь Потеря (19-5) потерпел досрочное поражение в поединке против бразильца Родолфо Беллато (12-2), дебютировавшего в UFC.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 3 декабря, в Остине, штат Техас, США в рамках турнира UFC on ESPN 52.

В начале поединка Потеря действовал вторым номером, успешно контратакуя соперника. Во втором раунде украинскому бойцу удалось нанести несколько точных ударов в голову и отправить бразильского оппонента в тяжелый нокдаун.

Источник: Getty Images

Потеря бросился агрессивно добивать Беллато, но в итоге выбился из сил. Бразильский боец выдержал атаку украинца, поднялся и вскоре уже сам повалил соперника в партер.

Источник: Getty Images

Беллато начал забивать оппонента, после чего вмешался рефери и остановил поединок, присудив бразильцу победу техническим нокаутом.

Потеря потерпел третье поражение в UFC за четыре боя. В минувшем поединке в мае этого года украинец уступил новозеландцу Карлосу Ульбергу техническим нокаутом в первом раунде. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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