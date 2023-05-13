Потеря легко уступил новозеландскому бойцу

В рамках ивента UFC on ABC 4, который проходит в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина состоялся поединок Игоря Потери и Карлоса Ульберга.

Новозеландский спортсмен нанес украинцу молниеносное поражение, победив техническим нокаутом за чуть более чем 2 минуты боя.

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Для Ульберга это восьмая победа в девяти боях. Игорь Потеря провел в своей карьере 23 поединка, взяв верх в 19 из них и четырежды проиграв.

Стоит отметить, что главный бой ивента между суринамцем Жаирзиньо Розенструйком и бразильцем Жаилтоном Алмейдой пройдет позже.