Топовый полусредневес UFC размышляет над завершением карьеры

Полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что часто размышляет о завершении карьеры.

"У меня порван акромиально-ключичный сустав, но это не самая страшная травма. Есть еще разрыв дельтовидного сустава и мышцы. Ничего серьезного, к счастью, операция не понадобится. Обойдусь сильным противовоспалительным!

Был трудный бой. Я просто пытался понять, что могу сделать. Настоящая битва, в которую я вложил огромный объем работы.

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Тренер поддерживал меня, но я часто думаю о завершении карьеры. Не ушел, но такие мысли были. Это битва характера.

Я следил за углом Белала. Был уверен, что он не уложит меня", – заявил Бернс на своем ютуб-канале.

Напомним, 6-го мая на UFC 288 бразилец проиграл Белалу Мухаммеду единогласным решением судей.