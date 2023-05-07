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Сехудо может снова завершить карьеру

"Трипл Си" совершил камбэк лишь на небольшой срок.
Сегодня, 18:22
Генри Сехудо / Getty Images
Генри Сехудо / Getty Images

Экс-двойной чемпион Генри Сехудо заявил, что может вновь завершить бойцовскую карьеру.

"Честно говоря, не знаю, что делать дальше. Я сейчас немного растерян. Для меня если ты не первый, то последний.

Если я не смог побить Алджо, то моя цель – подняться в полулегкий вес. Но если я не смог побить его, то я не знаю, на какой позиции сейчас.

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Нам нужно все обдумать. Нужно все обсудить с Даной Уайтом, поговорить с женой. Кто знает, возможно, это был мой последний выход в октагон", – сказал Сехудо в интервью после боя.

Напомним, бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе проиграл судейским решением в бою с Алджамейном Стерлингом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Генри Сехудо

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