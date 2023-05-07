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Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей

Завершился главный поединок турнира UFC 288.
Сегодня, 08:22
Стерлинг победил Сехудо / Getty Images
Стерлинг победил Сехудо / Getty Images

Завершилось главное событие UFC 288, в котором чемпион организации Алжамейн Стерлинг встретился с бывшим топовым бойцом Генри Сехудо, долгое время не появлявшимся в октагоне.

Поединок прошёл всю свою дистанцию в пять раундов. Бойцы показали довольно ровный поединок, то и дело принимая инициативу в свои руки (и ноги).

То, что бой был достаточно равным показывают и судейские записки – один из рефери отдал три раунда в актив Сехудо, два других зафиксировали счет по раундам 3:2 в пользу Стерлинга.

Таким образом, победу раздельным решением судей одержал именно Алжамейн Стерлинг. Именно такой результат мы и прогнозировали в своем анонсе.

Таким образом, Стерлинг уже в третий раз одержал победу в статусе чемпиона организации и будет готовиться к четвертой защите своего титула.

Итог боя

Алжамейн Стерлинг – Генри Сехудо 2:1 (48-47, 48-47, 47-48)


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