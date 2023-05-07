Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей

Завершилось главное событие UFC 288, в котором чемпион организации Алжамейн Стерлинг встретился с бывшим топовым бойцом Генри Сехудо, долгое время не появлявшимся в октагоне.

Поединок прошёл всю свою дистанцию в пять раундов. Бойцы показали довольно ровный поединок, то и дело принимая инициативу в свои руки (и ноги).

То, что бой был достаточно равным показывают и судейские записки – один из рефери отдал три раунда в актив Сехудо, два других зафиксировали счет по раундам 3:2 в пользу Стерлинга.

Таким образом, победу раздельным решением судей одержал именно Алжамейн Стерлинг. Именно такой результат мы и прогнозировали в своем анонсе.

STERLING STAYS GOLDEN!! 🏆👑@FunkMasterMMA retains his bantamweight title with a split decision victory over Henry Cejudo!



[ #UFC288 | B2YB @NewAmsterdam ] pic.twitter.com/HIjahSAKaa — UFC (@ufc) May 7, 2023

Таким образом, Стерлинг уже в третий раз одержал победу в статусе чемпиона организации и будет готовиться к четвертой защите своего титула.

Итог боя

Алжамейн Стерлинг – Генри Сехудо 2:1 (48-47, 48-47, 47-48)