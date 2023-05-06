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Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе

Вашем вниманию предикшн на поединок очередного турнира главной организации по ММА в мире.
Вчера, 21:45
Стерлинг - Сехудо / ufc.com
Стерлинг - Сехудо / ufc.com

В ночь на воскресенье, 7 мая, состоится турнир UFC 288, который пройдет на спортивной арене Prudential Center в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, США.

В карде значатся весьма интересный поединка, а именно бой за титул в легчайшем весе. Сехудо возвращается в октагон, чтобы вернуть тебе звание чемпиона после длительного застоя.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила разобраться в шансах каждого бойца на успех, дав прогноз на оба поединка.

Стерлинг - Сехудо

Перед нами бойцы, чья база состоит исключительно из борьбы, однако Генри является победителем Олимпийских игр в данной категории, что делает его фаворитом. Или все же нет?

Алджамейн успел провести две защиты своего пояса. Сначала британец деклассировал Петра Яна, а после забил на канвасе травмированного Ти Джей Диллашоу. Казалось бы, что вот он, достойный ответ на регалии ветерана, однако и тут не все так просто.

Стерлинг с Сехудо хоть и борцы по своей базе, однако один также весьма хорош в бразильском джиу-джитсу, отточив при этом ударную технику, а второй нереальный боец с практически идеальной борьбой.

Трипл Си будет опасен на ногах, но в его послужном списке только один соперник, которого он нокаутировал, и это был серьезно истощенный Диллашоу. Стерлинг, конечно, принимал тяжелые удары от таких соперников, как Ян и Педро Муньоз, и за свою карьеру только один раз был нокаутирован.

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Решают в данной ситуации также и габариты бойцов: Алжамейн при росте 170 см имеет 180 см, а Генри - 163 см на обоих показателях. Также простой ветерана может сказаться на его амбициях, так как три года без боев - почти пенсия. Ввиду этого его победа кажется менее реальной.

В целом, выбрать победителя в этом бою на удивление сложно, просто потому, что трудно сказать, насколько хорошо себя чувствует Сехудо спустя три года бездействия, особенно против такого сильного чемпиона, как Стерлинг.

Прогноз на бой: победа Стерлинга по очкам

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